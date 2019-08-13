«Магнит» объявил о покупке «Дикси» и «Мегамарта»

УрБК, Москва, 18.05.2021. Федеральный ритейлер «Магнит» объявил о покупке сети «Дикси», которая представлена в том числе в Свердловской области.
Как сообщает пресс-служба «Магнита», после закрытия сделки в собственность компании перейдут 2 тыс. 612 магазинов, работающих под брендом «Дикси» и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт» (35 из них расположены в Свердловской области).
«Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м., из которых около 778 тыс. кв. м. приходится на формат «магазин у дома», и 76 тыс. кв. м. — на формат «суперстор». 90% торговой площади формата «магазин у дома» находятся в аренде, а 74% торговой площади формата «суперстор» — в собственности», — говорится в сообщении.
По предварительной оценке, стоимость сделки составляет 92,4 млрд руб., но эта сумма может быть пересмотрена после корректировки. При этом в «Магните» уточнили, что для приобретения сети будут привлечены кредитные линии.
Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. Отмечается, что окончательно она может быть закрыта после согласования ФАС. Планируемая дата продажи сети — 31 августа 2021 года (или 30 сентября 2021 года).
УрБК, Челябинск, 13.08.2019. Торговая сеть группы «Дикси» — «Мегамарт» покинула Челябинскую область. Единственный ...16.02.2018 ВТБ стал крупнейшим акционером ритейлера «Магнит»
УрБК, Москва, 16.02.2018. ВТБ купил 29,1% акций одного из крупнейших российских ритейлеров «Магнит», сумма сделки ...31.03.2016 За 2015 год чистая прибыль «Дикси» по МСФО упала в 7,6 раза
УрБК, Москва, 31.03.2016. По итогам 2015 года российский ритейлер «Дикси» сократил чистую прибыль по МСФО в 7,6 раза по ...02.12.2015 В Екатеринбурге на 60 суток закрыт магазин сети «Дикси» на улице Татищева
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2015. В Екатеринбурге судебные приставы на 60 суток приостановили работу магазин сети «Дикси» ...09.11.2009 ЗАО «Тандер» (управляющая компания сети магазинов «Магнит»): На сегодняшний день ОАО «Магнит» не планирует приобретать торговые сети Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. «В настоящее время в Свердловской области насчитывается 15 магазинов «Магнит» формата ...