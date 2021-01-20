ГИБДД закрыла движение на участке трассы «Екатеринбург — Тюмень» из-за лесного пожара

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Движение транспорта на трассе «Екатеринбург — Тюмень» в районе города Камышлов закрыто из-за лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. Проезд транспорта закрыт со 123 по 143 км тюменского тракта.



«Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, весь транспорт пускают через город Камышлов», — сообщают в свердловской Госавтоинспекции.



В ГИБДД рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулем, в том числе при движении в этом направлении, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда.



По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, только с 15 по 17 мая в регионе произошло 212 пожаров, из них 38 — в жилом секторе. Причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем.