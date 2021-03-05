«Мотив» в зоне неуплаты

Сегодня утром ряд СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора сотовой компании «Мотив» Алексея Артемасова. Утверждается, что его подозревают в уклонении от уплаты налогов. При этом под подозрением силовиков оказались другие активы владельца сотового оператора Виталия Кочеткова.



О возбуждении уголовного дела в связи с деятельностью компании «Мотив» (ООО «Екатеринбург-2000») сообщили со ссылкой на источники ТАСС и газета «Коммерсантъ». Как полагает следствие, по данным источников, А. Артемасов и «неустановленные лица» из числа топ-менеджеров компании уклонились от уплаты налога в размере более 500 млн руб. По словам собеседника ТАСС, подозреваемые, по версии следствия, заключили фиктивные договоры на общую сумму более 2,6 млрд руб.



Утверждается также, что в рамках процессуальных действий Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение арестовать имущество гендиректора компании и сотового оператора. Однако в райсуде эту информацию не подтвердили.



Газета «Коммерсантъ» в свою очередь сообщила, что следствие начало проверку на предмет уклонения от уплаты налогов в Богдановичском молочном заводе и на базе отдыха «Курганово». Эти объекты относятся к активам основателя «Мотива» Виталия Кочеткова.



УрБК обратился за комментарием в пресс-службу сотового оператора. На момент выхода публикации ответа на запрос нашего агентства не поступило.



Напомним, как ранее писал УрБК, 1 марта 2021 года в офисе сотового оператора «Мотив» прошли обыски и выемки документов. В пресс-службе компании тогда подтвердили, что следственные действия имели место быть. Однако в компании связали визит силовиков с делами в отношении неких «контрагентов» сотового оператора. В средствах массовой информации в свою очередь сообщалось, что обыски как раз были связаны с уголовным делом о неуплате налогов.



Судя по первичной информации, тучи над Виталием Кочетковым сгущаются все сильнее. В недавнем времени предприниматель готовился взять под контроль екатеринбургский МУП «Водоканал» и транспортную сеть Екатеринбурга. Теперь ему приходится заботиться о сохранении имеющегося бизнеса — в первую очередь компании «Мотив».



Эксперты неоднократно отмечали, что региональные операторы сотовой связи на рынке стали анахронизмом. Большая часть внутрирегиональных игроков была поглощена федеральными компаниями. Например, «Уралтел» был присоединен к МТС, «Ютел» — к Ростелекому.



Возможно руководство «Мотива» решило руководствоваться принципами, которые в 2014 году выдвинул глава Ассоциации региональных операторов связи (АРОС) Юрий Домбровский.



«У местных операторов есть свои преимущества, связанные с масштабом бизнеса. Чем меньше организация, тем более эффективно она может работать. Небольшой абонентской базой проще управлять, легче наладить взаимоотношения с клиентами», — утверждал Ю. Домбровский.



Вдобавок к этому компания долгие годы оставалась чуть ли не единственным оператором-дискаунтером в регионе. С приходом в Уральский федеральный округ федерального оператора «Теле2» (входит в Ростелеком) «Мотив» потерял все свои преимущества.



Противостоять федеральному конкуренту «Мотиву» было нечем — ни по общему количеству абонентов, ни по числу торговых точек (а значит и продаж). Не говоря уже об инфраструктуре. У ООО «Екатеринбург-2000» до сих пор нет и, видимо, уже никогда не будет связи стандарта 3G. Свою роль сыграла череда кризисов, которые повлияли на платежеспособность населения и объемы продаж компании.



К слову, наглядно это продемонстрировали федеральные торговые сети, которые за счет широкого охвата территорий и гибкой (на первое время) ценовой политики выдавили большинство местных игроков.



Как следствие, уже в 2016 году выручка «Мотива» упала до 50 млн руб. В предыдущие годы этот показатель колебался на уровне 6,8 млрд руб. А в 2019 году компания продемонстрировала убыток на сумму 57,4 млн руб. На фоне информации о возбуждении уголовного дела возникает вопрос о дальнейшем существовании сотового оператора.



Для ООО «Екатеринбург-2000» прошли времена, когда владельцы могли рассчитывать на успешную продажу компании (как это сделали другие региональные игроки). Сейчас для компании сошлось несколько негативных факторов (экономические и репутационные потери), которые вряд ли привлекут потенциальных покупателей. Если информация о привлечении «Мотива» к ответственности за неуплату налогов подтвердится, это будет иметь самые негативные последствия для сотового оператора. Вплоть до его исчезновения с рынка.