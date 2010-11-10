Забытый «Мотив»

В начале марта 2021 года екатеринбургский предприниматель Виталий Кочетков и его активы оказались генераторами целой серии новостей. Бизнесмен, который традиционно считался имеющим серьезный лоббистский потенциал в коридорах областной власти и городской думы Екатеринбурга, оказался в центре бурных событий, которые могут сказаться на перспективах его обширной бизнес-империи.



1 марта 2021 года в офисе сотового оператора «Мотив», одним из владельцев которого является Виталий Кочетков, прошли обыски и выемки документов. В пресс-службе компании средствам массовой информации сообщили, что следственные действия были связаны с делами в отношении неких «контрагентов» сотового оператора.



В то же время информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщает, что обыски могут быть связаны с делом о неуплате налогов самим сотовым оператором. По словам источника агентства, речь может идти о сумме в 2,5 млрд руб., что составляет более трети от выручки «Мотива» за 2019 год.



Одновременно ряд источников сообщил о возможном срыве сделки по передаче структурам, подконтрольным Виталию Кочеткову, екатеринбургского «Водоканала». Муниципальное предприятие, контроль над которым городская администрация старалась сохранить на протяжении последних 30 лет, возможно, действительно в ближайшее время может быть передано в концессию, но, по мнению ряда экспертов, федеральным структурам. Одновременно появилась информация о том, что структуры Кочеткова не получат возможность участвовать в концессии транспортной сети Екатеринбурга, где конкуренцию им составят УГМК и Группа Синара. Все это может поставить крест на планах предпринимателя выйти в новые для себя сферы бизнеса.



А стремление Виталия Кочеткова диверсифицировать свои активы вполне понятно. Дело в том, что его центральный актив — сотовый оператор «Мотив» (ООО «Екатеринбург-2000») — в последние годы демонстрирует устойчивую отрицательную динамику основных финансовых показателей.



Согласно данным официальной отчетности, выручка сотового оператора достигла максимума — 7,4 млрд руб. — в 2013 году и с тех пор сначала несколько лет устойчиво снижалась, а потом колебалась вокруг отметки в 6,8 млрд. В это же время прибыль компании демонстрировала более уверенную отрицательную динамику. Если до 2016 года она превышала 50 млн руб. в год, то уже в 2019 году «Мотив» закончил с убытками в размере 57,4 млн руб.



Эксперты рынка сотовой связи считают такие результаты закономерными. Время независимых операторов сотовой связи в России закончилось еще в прошлом десятилетии. Сейчас компании, предоставляющие услуги только в ограниченном числе регионов, выглядят архаичными реликтами давно ушедшей эпохи.



Как отмечают эксперты рынка, естественной судьбой практически всех региональных операторов было слияние и поглощение федеральными игроками. В целом в России этот процесс завершился еще в 2015 году с появлением четвертого крупного федерального оператора «Теле2», созданного «Ростелекомом» на базе собственных ресурсов и ряда крупных региональных операторов, в том числе приволжского «Теле2» и уральского «Ютела».



«Мотив» вовремя продаться не захотел или не успел. В результате компания оказалась в ловушке своего размера. Для того чтобы предоставлять услуги на уровне существующих стандартов «большой троки», «Мотив» должен вкладывать в развитие сопоставимые по объему средства. А вот отдачу в виде выручки и прибыли компания может получать только с относительно небольшой клиентской базы в 2,5 млн абонентов. Очевидно, что говорить о технологическом прорыве и создании уникальных технических решений в такой ситуации не приходится. Более того, компания регулярно выбирала, на какие технологии стоит тратить средства, а на какие — нет. Так, у «Мотива» до сих пор нет и, видимо, уже никогда не будет связи стандарта 3G.



Долгое время «Мотив» успешно работал в нише дискаунтера, предлагая услуги связи дешевле, чем у конкурентов из «большой тройки». Но с приходом в регион «Теле2» конкуренция в этой нише усилилась, с чем, возможно, и связано падение выручки компании начиная с 2014 года.



Единственным существенным преимуществом «Мотива» является большая зона покрытия в Свердловской области и соседних регионах. Но, как правило, обеспечение устойчивой связи в глухих районах — не главное требование, которое предъявляет к своему оператору большинство пользователей, и именно поэтому «Мотив» часто занимает нишу «второй симки» для поездок на охоту, в лес или в деревню. Очевидно, что объемы трафика по таким картам невелики и такая стратегия не то, на чем сотовый оператор может зарабатывать серьезные деньги в наше время. Об этом свидетельствует, например, динамика государственных контрактов «Мотива». Если в 2015-2016 годах их объем составлял 160-240 млн руб., то в 2018 году составил чуть более 3 млн руб., в 2019 — 1,5 млн руб.



Но и избавиться от убыточного актива, продав его за сколько-нибудь адекватные деньги, сейчас тоже очень сложно. Ликвидность «Мотива» представляется более чем спорной. Любой сторонний инвестор столкнется с теми же проблемами «ловушки размера», что и нынешние собственники. А операторам из «большой четверки» «Мотиву», по сути, нечего предложить — оборудование и программное обеспечение по большей части просто дублируются, а абоненты в их нынешнем виде не представляют особой ценности.



В такой ситуации для Виталия Кочеткова переформатирование и диверсификация бизнес-интересов выглядят вполне рабочей стратегией. Но последние события ставят под вопрос возможности ее реализации в ближайшем будущем. А налоговые претензии на 2,5 млрд руб., если информация по ним подтвердится и дело получит развитие, могут поставить крест и на телекоммуникационном бизнесе «Мотива».



УрБК будет следить за развитием событий.