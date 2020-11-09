Президент РФ рекомендовал Карена Габриеляна на должность прокурора Челябинской области

УрБК, Челябинск, 17.05.2021. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации несколько кандидатур на вакантные должности прокуроров в ряде субъектов, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.



Так, на должность прокурора Челябинской области представлена кандидатура прокурора Карелии Карена Габриеляна.



Кандидатуры на вакантные должности прокуроров рассмотрят комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитет СФ по обороне и безопасности и комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 18 мая 2021 года они проведут совместное заседание.



С августа 2018 по февраль 2021 года прокуратуру Челябинской области возглавлял Виталий Лопин. После отставки он перешел на работу в «Русскую медную компанию».

