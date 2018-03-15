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На мусорном полигоне в Березовском произошел пожар на площади 600 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Возгорание на полигоне ТКО произошло сегодня в Западной промзоне в городе Березовский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации свердловских спасателей, сообщение о пожаре поступило в 04.43 по местному времени.

На мусорном полигоне в Березовском произошел пожар на площади 600 кв. метров
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

«В тушении задействовали четыре единицы техники, 14 человек личного состава. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ проложена магистральная линия длиной 400 м от пожарного гидранта. Также в работах по ликвидации возгорания задействованы два трактора от объекта», — сообщает пресс-служба свердловского МЧС.

Возгорание, площадь которого составило 600 кв. м., было ликвидировано за три часа, уточняют в ГУ МЧС России по Свердловской области.

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