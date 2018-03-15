На мусорном полигоне в Березовском произошел пожар на площади 600 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Возгорание на полигоне ТКО произошло сегодня в Западной промзоне в городе Березовский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
По информации свердловских спасателей, сообщение о пожаре поступило в 04.43 по местному времени.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области
«В тушении задействовали четыре единицы техники, 14 человек личного состава. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ проложена магистральная линия длиной 400 м от пожарного гидранта. Также в работах по ликвидации возгорания задействованы два трактора от объекта», — сообщает пресс-служба свердловского МЧС.
Возгорание, площадь которого составило 600 кв. м., было ликвидировано за три часа, уточняют в ГУ МЧС России по Свердловской области.
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2018. В Екатеринбурге произошел пожар в садовом товариществе, расположенном в промзоне ...24.06.2015 В Екатеринбурге произошел пожар на территории предприятия «Уралшина»
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2015. В Екатеринбурге 23 июня произошел пожар в компрессорном цехе на территории ООО ...12.05.2015 В екатеринбургском спа-салоне произошел пожар
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2015. В Екатеринбурге произошел пожар в доме на улице Карла-Маркса, где располагается ...12.09.2014 В центре Екатеринбурга сгорела летняя веранда кафе «Шоколадница»
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. В Екатеринбурге сгорела летняя веранда кафе «Шоколадница», расположенного по адресу ул. ...27.08.2014 В цехе ЗАО «Уральский лифтостроительный завод» произошел пожар
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. В Екатеринбурге горел цех «Уральского лифтостроительного завода», сообщает пресс-служба ...