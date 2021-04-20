Более полумиллиона квадратных метров дорог отремонтируют в этом году в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. В этом году в Екатеринбурге будет обновлено 540 тыс. кв. м. дорог и 140 тыс. кв. м. тротуаров. Об этом в эфире «41 канала» рассказала председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета Тамара Благодаткова.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, масштабный ремонт улично-дорожной сети уже стартовал на 10 объектах. Всего же в этом году планируется отремонтировать 45 объектов дорожной инфраструктуры.
«Планы по ремонту дорог составляются на основании ежегодной инструментальной диагностики, после чего и формируется перечень дорог, которые требуют вмешательства ремонтников. Кроме того, проблемные участки дорог попадают в перечень по предписаниям службы ГИБДД, транспортной инспекции и по обращениям горожан. Есть в перечне крупные, есть и небольшие объекты, но все они важны для горожан, независимо от их масштабности», — цитирует слова Т. Благодатковой пресс-служба администрации муниципалитета.
Также в этом году подрядчики будут ремонтировать транспортную развязку на пересечении переулка Базового и улицы Луганской, мост через Исеть на улице Бебеля и путепровод по улице Блюхера.
По словам Т. Благодатковой, ремонтные работы на Блюхеровском мосту городские власти планируют завершить к 1 сентября 2021 года.
Кроме этого, до конца года в Екатеринбурге отремонтируют и реконструируют 46 светофорных объектов, уточнила председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета.
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