ЕВРАЗ презентовал стратегию в сфере сокращения выбросов парниковых газов для угольных и металлургических предприятий

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Руководитель дирекции по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев в ходе экологического форума «Зеленая гостиная» презентовал стратегию холдинга в сфере сокращения выбросов парниковых газов для угольных и металлургических предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Распадской угольной компании (управляет угольными активами ЕВРАЗа).



Сталелитейные предприятия компании поставили перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 20%, а общие выбросы в атмосферу — на 33%. Планируется перерабатывать 95% общих и металлургических отходов и сократить до нуля сброс сточных вод.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



В рамках федерального проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ запустил новую пылегазоочистную установку на капитально отремонтированной доменной печи № 6 ЕВРАЗ НТМК, модернизировал электрофильтры на ЗапсибТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК. Реализация природоохранных мер продолжится до 2024 года. Инвестиции составят около 6,4 млрд руб.



«Перед угольщиками ЕВРАЗа стоят задачи утилизации метана, образующегося при дегазации шахт, на 75% и сокращение выбросов пыли при транспортировке и хранении угля на 35%. На шахте «Алардинская» уже смонтировали две установки факельного типа для сжигания метана. Каждая способна утилизировать до 50 кубометров метановоздушной смеси в минуту. До 2026 года на шахтах Распадской угольной компании будет смонтировано 25 подобных установок», — говорится в сообщении.



На втором этапе экологического проекта перед компанией стоит задача из метана вырабатывать тепловую энергию. В 2022 году рассматривается возможность смонтировать и запустить в работу контейнерную газовую котельную, топливом для которой будет метан. Тепловую энергию направят на обогрев воздуха, подаваемого в горные выработки.



«Зеленая гостиная» — ежегодное мероприятие с участием представителей природоохранных структур, промышленных предприятий, муниципальных органов власти, экологов. Дискуссионная площадка позволяет обсудить проблемы в сфере охраны окружающей среды и обменяться опытом по использованию современных технологий с целью улучшения экологической обстановки.