ЕВРАЗ планирует сократить выбросы в атмосферу на предприятиях на 20% к 2035 году

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. Руководство ЕВРАЗа утвердило экологическую стратегию на срок до 2035 года для металлургических и горнодобывающих активов компании на Урале, в Сибири и Тульской области. В стратегии определены цели по четырем ключевым направлениям: «Выбросы», «Вода», «Отходы и вторичные материалы» и «Биоразнообразие», сообщает пресс-служба горно-металлургического холдинга.«ЕВРАЗ последовательно реализует экологические программы, модернизирует производство и внедряет наилучшие доступные технологии в регионах присутствия. Масштабные проекты, запланированные в рамках экологической стратегии до 2035 года, подтверждают приверженность компании курсу на устойчивое развитие и отвечают национальным приоритетам в области экологического благополучия», — подчеркнул директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев.Так, к 2035 году компания намерена сократить выбросы в атмосферу на 20%, или на 79 тыс. т. Большинство мероприятий по этому направлению будут реализованы металлургическими комбинатами ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК в рамках федеральной программы «Чистый воздух».В водоохранной программе компания уделяет особое внимание повторному использованию водных ресурсов в производстве и ставит целью снижение массы сброса загрязняющих веществ на 60%, или на 12,4 тыс. т. Инвестиции в проект составят более 14 млрд руб. В результате всех мероприятий также сократится забор свежей воды — на 31%, или на 56 млн куб. м.В рамках направления «Отходы и вторичные материалы» к 2035 году ЕВРАЗ намерен перерабатывать и использовать 95% общих и металлургических отходов и вторичных материалов. Для этого компания будет повышать выход основной продукции за счет модернизации производства, прорабатывать возможности применения вторичных материалов в новых видах продукции и искать новые рынки сбыта для них.В области биоразнообразия предприятие продолжит заниматься поэтапной рекультивацией земель, озеленением территорий и восстановлением водных экосистем. Новым направлением деятельности станет озеленение предприятий ЕВРАЗа для снижения антропогенной нагрузки и формирования благоприятной среды на производственных площадках и прилегающих городских территориях.