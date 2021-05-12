«МегаФон» представил топ-5 скоростных точек доступа в интернет в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Инженеры «МегаФона» провели исследование, в результате которого выяснили, где в Екатеринбурге самый быстрый мобильный интернет.
Как сообщает пресс-служба оператора связи, в столице Среднего Урала наивысшие скорости зафиксированы в районе «Екатеринбург Арены», «Ельцин Центра», «Екатеринбург-Экспо», торгового центра «Гринвич» и Храма-на-Крови. Только средние значения передачи данных на одного пользователя в данных локациях составляют порядка 70-100 Мбит/c. Высокие скорости также отмечены вблизи бизнес-центра «Президент», УрФУ, «Плотинки», Северного и Южного автовокзалов. Всего в компании изучили свыше 21 тыс. замеров с базовых станций Свердловской области с начала года.
«Свердловчане в топе по объему гигабайт на одного пользователя. Они качают больше тюменцев, челябинцев и даже почти догнали москвичей. С начала года трафик на одного жителя, нашего абонента, вырос на треть. Усиленная работа над качеством и онлайн-контроль нагрузки на сеть помогают держать скорость на высоте во всех районах мегаполиса», — рассказывает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Техническая служба оператора связи за три месяца расширила емкость и скорректировала сектора 92 базовых станций Среднего Урала. Более половины из них — в Екатеринбурге.
Скорости подросли в центре города, в районе парков Маяковского и Чкалова, торговых центров «Аида», «Алатырь», «Мегаполис», «Радуга Парк», Совхозном, Садовом, на объездной дороге вблизи Широкой Речки и других местах.
Также работы были проведены в Асбесте, Артемовском, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Сысерти, Серове и других населенных пунктах Свердловской области.
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