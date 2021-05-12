УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
12.05.2021

«МегаФон» представил топ-5 скоростных точек доступа в интернет в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Инженеры «МегаФона» провели исследование, в результате которого выяснили, где в Екатеринбурге самый быстрый мобильный интернет.

Как сообщает пресс-служба оператора связи, в столице Среднего Урала наивысшие скорости зафиксированы в районе «Екатеринбург Арены», «Ельцин Центра», «Екатеринбург-Экспо», торгового центра «Гринвич» и Храма-на-Крови. Только средние значения передачи данных на одного пользователя в данных локациях составляют порядка 70-100 Мбит/c. Высокие скорости также отмечены вблизи бизнес-центра «Президент», УрФУ, «Плотинки», Северного и Южного автовокзалов. Всего в компании изучили свыше 21 тыс. замеров с базовых станций Свердловской области с начала года.

«Свердловчане в топе по объему гигабайт на одного пользователя. Они качают больше тюменцев, челябинцев и даже почти догнали москвичей. С начала года трафик на одного жителя, нашего абонента, вырос на треть. Усиленная работа над качеством и онлайн-контроль нагрузки на сеть помогают держать скорость на высоте во всех районах мегаполиса», — рассказывает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Техническая служба оператора связи за три месяца расширила емкость и скорректировала сектора 92 базовых станций Среднего Урала. Более половины из них — в Екатеринбурге.

Скорости подросли в центре города, в районе парков Маяковского и Чкалова, торговых центров «Аида», «Алатырь», «Мегаполис», «Радуга Парк», Совхозном, Садовом, на объездной дороге вблизи Широкой Речки и других местах.

Также работы были проведены в Асбесте, Артемовском, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Сысерти, Серове и других населенных пунктах Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.02.2021 «МегаФон» повысил скорость интернета для жителей 100 поселков и деревень Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Компания «МегаФон» провела работу по модернизации сети на территории Свердловской ...

05.08.2019 «МегаФон» улучшил качество телеком-инфраструктуры сети 4G на Урале

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. «МегаФон» создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных, ...

19.12.2018 «МегаФон» установил более 100 новых базовых станций стандарта 4G на Урале

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. «МегаФон» установил более 100 новых базовых станций стандарта 4G на Урале в 2018 году. ...

18.10.2017 «МегаФон» расширил сеть покрытия 4G на Урале

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. С начала года «МегаФон» расширил сеть четвертого поколения еще для 4,7 млн человек на ...

12.09.2014 ОАО «МегаФон» подключило к скоростным линиям связи еще 12 населенных пунктов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. ОАО «МегаФон» реализовало проект по увеличению пропускной способности мобильных сетей и ...

Популярные новости
14.04.2021Екатеринбург на новых рельсах14.04.2021Малоэтажка в дефиците15.04.2021Новые возможности уральской медицины16.04.2021«НЕЙВУ» наказали за валюту15.04.2021Овощи надавили на инфляцию
Архив новостей
Май 2021 (187)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18