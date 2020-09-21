В Первоуральске при поддержке ПНТЗ состоялся экологический квест «Чистые игры»

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Первоуральске при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) состоялся экологический квест «Чистые игры». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ» (управляет ПНТЗ, входит в состав Трубной металлургической компании).
«Активисты общественного движения «Город Первых», которое действует при поддержке ПНТЗ, провели в Первоуральске экологические соревнования в рамках всероссийской инициативы «Чистые игры». В соревнованиях по сбору и сортировке мусора на территории одной из городских рощ приняли участие более 80 горожан в составе 25 команд, в числе которых — сотрудники ПНТЗ», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ЧТПЗ»
В ходе экологического квеста участники собрали более 3,5 т отходов: пластик, металл, стекло, крупногабаритный и смешанный мусор. По результатам набранных в ходе «Чистых игр» баллов были определены победители и призеры квеста в двух возрастных категориях. Они получили «Кубки чистоты» и ценные подарки. Также в специальной номинации «Семья» организаторы поощрили команды, в составе которых участвовали дети.
«Город Первых» организовал «Чистые игры» в Первоуральске уже в пятый раз. Активисты движения продолжают популяризировать идею грамотной сортировки отходов и мотивировать горожан быть более внимательными к экологическим проблемам. Нам удалось сформировать сообщество неравнодушных людей, которые проводят масштабную работу по преображению городского пространства. В этот раз даже неблагоприятная погода не остановила активистов, которые общими усилиями добились отличных результатов: по итогам экологического квеста более 580 мешков с отходами вывезены на переработку и утилизацию», — рассказывает лидер общественного движения «Город первых» Данила Шестаков.
Весенний Кубок чистоты «Чистые игры» прошел 24 апреля более чем в 50 регионах России. В Свердловской области в командных соревнованиях приняли участие жители семи населенных пунктов. Следующие «Чистые игры» состоятся в сентябре 2021 года.
«Общественное движение «Город первых» работает в Первоуральске при поддержке ПНТЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону 8-904-175-78-57», — отмечают в пресс-службе ПАО «ЧТПЗ».
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