В Свердловской области за сутки зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 371 га

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. В Свердловской области по состоянию на утро 6 мая 2021 года зарегистрировано девять природных пожаров на общей площади 371 га, сообщает «Уральская база авиационной охраны лесов».
Основные очаги были зафиксированы на территории Асбестовского городского округа и в районе Нижне-Сысертского водохранилища.
Напомним, с 30 апреля 2021 года в Свердловской области введен особый противопожарный режим.
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