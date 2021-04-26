В Свердловской области за сутки зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 371 га

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. В Свердловской области по состоянию на утро 6 мая 2021 года зарегистрировано девять природных пожаров на общей площади 371 га, сообщает «Уральская база авиационной охраны лесов».



Основные очаги были зафиксированы на территории Асбестовского городского округа и в районе Нижне-Сысертского водохранилища.



Напомним, с 30 апреля 2021 года в Свердловской области введен особый противопожарный режим.