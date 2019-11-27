Президент РФ присвоил звание «Герой Труда» машинисту ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» машинисту крана доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Людмиле Сусляковой.
Как сообщает пресс-служба предприятия, трудовой стаж Л. Сусляковой в ЕВРАЗ ЗСМК насчитывает более 40 лет. Машинист неоднократно участвовала в модернизации процесса работы. Она выступала с инициативами по повышению производительности, улучшению рабочих мест, сохранению здоровья и соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности.
В частности, Людмила Суслякова выступила соавтором проекта по внедрению и освоению технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива. Это решение позволило достигнуть не только экономического, но и экологического эффекта. После внедрения данной разработки снизился объем выбросов парникового газа в атмосферу.
Также Л. Суслякова участвовала в капремонте и запуске автоматизированной системы загрузки доменных печей, а также в пуско-наладке оборудования и вводе в эксплуатацию воздухонагревателя № 7 доменной печи № 2, что увеличило производительность.
«Людмила Суслякова — один из лучших наставников молодых рабочих доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК. Большое внимание она уделяет их профессиональному обучению, терпеливо помогая овладевать навыками и знаниями, быстрее адаптироваться в новом коллективе. Участвует в общественной жизни комбината и города. Более 20 лет шефствует над воспитанниками Дома детства № 95. В составе женсовета ЕВРАЗ ЗСМК она помогает улучшать условия труда для женщин доменного цеха», — говорится в сообщении.
За высокие производственные показатели, внедрение новых технологий Людмила награждена медалью Кемеровской области «За веру и добро», почетными грамотами предприятия. Ей присвоены звания «Ветеран труда ЗСМК» и «Заслуженный ветеран ЕВРАЗ ЗСМК».
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК завершен 55-суточный капитальный ремонт кислородного конвертера мощностью ...27.12.2018 На ЕВРАЗ ЗСМК после капитального ремонта запущена доменная печь №3
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2018. На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи №3. Проведенные работы ...20.06.2018 ЕВРАЗ ЗСМК сократит забор воды из реки Томь на 3 млн кубометров
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. На ЕВРАЗ ЗСМК в опытно-промышленную эксплуатацию запущена установка сгущения шламов ...16.08.2017 На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2. Проведенные работы ...27.06.2016 На ЕВРАЗ ЗСМК завершен капитальный ремонт доменной печи № 1
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2016. Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК, входил в состав ЕВРАЗа) завершил ...