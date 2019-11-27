Президент РФ присвоил звание «Герой Труда» машинисту ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» машинисту крана доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Людмиле Сусляковой.



Как сообщает пресс-служба предприятия, трудовой стаж Л. Сусляковой в ЕВРАЗ ЗСМК насчитывает более 40 лет. Машинист неоднократно участвовала в модернизации процесса работы. Она выступала с инициативами по повышению производительности, улучшению рабочих мест, сохранению здоровья и соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности.







В частности, Людмила Суслякова выступила соавтором проекта по внедрению и освоению технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива. Это решение позволило достигнуть не только экономического, но и экологического эффекта. После внедрения данной разработки снизился объем выбросов парникового газа в атмосферу.



Также Л. Суслякова участвовала в капремонте и запуске автоматизированной системы загрузки доменных печей, а также в пуско-наладке оборудования и вводе в эксплуатацию воздухонагревателя № 7 доменной печи № 2, что увеличило производительность.







«Людмила Суслякова — один из лучших наставников молодых рабочих доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК. Большое внимание она уделяет их профессиональному обучению, терпеливо помогая овладевать навыками и знаниями, быстрее адаптироваться в новом коллективе. Участвует в общественной жизни комбината и города. Более 20 лет шефствует над воспитанниками Дома детства № 95. В составе женсовета ЕВРАЗ ЗСМК она помогает улучшать условия труда для женщин доменного цеха», — говорится в сообщении.



За высокие производственные показатели, внедрение новых технологий Людмила награждена медалью Кемеровской области «За веру и добро», почетными грамотами предприятия. Ей присвоены звания «Ветеран труда ЗСМК» и «Заслуженный ветеран ЕВРАЗ ЗСМК».



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа