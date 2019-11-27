УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:32

Президент РФ присвоил звание «Герой Труда» машинисту ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» машинисту крана доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Людмиле Сусляковой.

Как сообщает пресс-служба предприятия, трудовой стаж Л. Сусляковой в ЕВРАЗ ЗСМК насчитывает более 40 лет. Машинист неоднократно участвовала в модернизации процесса работы. Она выступала с инициативами по повышению производительности, улучшению рабочих мест, сохранению здоровья и соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности.

Президент РФ присвоил звание «Герой Труда» машинисту ЕВРАЗ ЗСМК

В частности, Людмила Суслякова выступила соавтором проекта по внедрению и освоению технологии доменной плавки с применением пылеугольного топлива. Это решение позволило достигнуть не только экономического, но и экологического эффекта. После внедрения данной разработки снизился объем выбросов парникового газа в атмосферу.

Также Л. Суслякова участвовала в капремонте и запуске автоматизированной системы загрузки доменных печей, а также в пуско-наладке оборудования и вводе в эксплуатацию воздухонагревателя № 7 доменной печи № 2, что увеличило производительность.

Президент РФ присвоил звание «Герой Труда» машинисту ЕВРАЗ ЗСМК

«Людмила Суслякова — один из лучших наставников молодых рабочих доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК. Большое внимание она уделяет их профессиональному обучению, терпеливо помогая овладевать навыками и знаниями, быстрее адаптироваться в новом коллективе. Участвует в общественной жизни комбината и города. Более 20 лет шефствует над воспитанниками Дома детства № 95. В составе женсовета ЕВРАЗ ЗСМК она помогает улучшать условия труда для женщин доменного цеха», — говорится в сообщении.

За высокие производственные показатели, внедрение новых технологий Людмила награждена медалью Кемеровской области «За веру и добро», почетными грамотами предприятия. Ей присвоены звания «Ветеран труда ЗСМК» и «Заслуженный ветеран ЕВРАЗ ЗСМК».

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.11.2019 ЕВРАЗ ЗСМК вложил в капитальный ремонт конвертера 90 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК завершен 55-суточный капитальный ремонт кислородного конвертера мощностью ...

27.12.2018 На ЕВРАЗ ЗСМК после капитального ремонта запущена доменная печь №3

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2018. На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи №3. Проведенные работы ...

20.06.2018 ЕВРАЗ ЗСМК сократит забор воды из реки Томь на 3 млн кубометров

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. На ЕВРАЗ ЗСМК в опытно-промышленную эксплуатацию запущена установка сгущения шламов ...

16.08.2017 На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2. Проведенные работы ...

27.06.2016 На ЕВРАЗ ЗСМК завершен капитальный ремонт доменной печи № 1

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2016. Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК, входил в состав ЕВРАЗа) завершил ...

Популярные новости
05.04.2021Нарек Спартакян: Нужно наводить мосты между Арменией и Уралом05.04.2021Телефонные атаки06.04.2021ГИБДД провоцирует парковочный хаос07.04.2021Дачи укрепляются в цене07.04.2021Зона сокращенного земледелия
Архив новостей
Май 2021 (19)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18