Свердловский губернатор связал рост госдолга региона с развитием экономики

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что рост государственного долга региона дает возможность развивать экономику. Об этом он рассказал на встрече с руководителями уральских СМИ, передает «Коммерсантъ».



«Госдолг для региона — это нормально, это показатель того, что мы не стоим на месте, а развиваемся», — заявил Е. Куйвашев.



Напомним, что на 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб.



66 млрд руб. госдолга региона приходится на государственные ценные бумаги, 12 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии.