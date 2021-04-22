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Свердловский губернатор связал рост госдолга региона с развитием экономики

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что рост государственного долга региона дает возможность развивать экономику. Об этом он рассказал на встрече с руководителями уральских СМИ, передает «Коммерсантъ».

«Госдолг для региона — это нормально, это показатель того, что мы не стоим на месте, а развиваемся», — заявил Е. Куйвашев.

Напомним, что на 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб.

66 млрд руб. госдолга региона приходится на государственные ценные бумаги, 12 млрд руб. — на банковские кредиты, 34 млрд руб. — на бюджетные кредиты, 1,1 млрд руб. — на госгарантии.

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