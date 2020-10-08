Бригада шахты «Усковская» ЕВРАЗа менее чем за четыре месяца добыла 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Добычная бригада Никиты Горюнова шахты «Усковская» (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) менее чем за четыре месяца добыла из одного забоя 1 млн т угля. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Распадской угольной компании (РУК).



27 апреля передовиков участка по добыче угля № 5 (начальник участка Ярослав Ерченко, механик Евгений Зуев) поздравили с производственным достижением первые руководители компании и коллеги по шахте. Начальник участка передал символический камень с надписью 1 000 000 гендиректору РУК Андрею Давыдову.







«Миллионную тонну горняки выдали из лавы 48-08, которую запустили в начале года. Это первый выемочный участок перспективного пласта 48, где залегают угли марки ценной ГЖ, который специалисты оценивают как более качественный и по характеристикам близкий к марке Ж. Балансовые запасы пласта оцениваются в 167 млн тонн угля, что обеспечит предприятие работой до 2050 года. Для эффективной и безопасной отработки запасов компания приобрела для «Усковской» современный механизированный комплекс», — говорится в сообщении.







Благодаря слаженной работе, мастерству и соблюдению требований ОТ и ПБ бригаде Горюнова удается справляться с любыми трудностями и добиваться отличных производственных результатов. Ежемесячно шахтеры выдают на-гора 270 тыс. т угля.



На «Усковской», как и на других предприятиях РУК, принимают меры по профилактике заболеваемости COVID-19. Горняки регулярно проходят тестирование на наличие антител, если нет противопоказаний по здоровью, вакцинируются. Работники предприятия продолжают использовать маски, респираторы и антисептики. Каждому посетителю шахты с помощью тепловизоров и пирометров измеряют температуру тела. В столовой горняки используют одноразовую посуду, соблюдают дистанцию в 1,5 метра, для чего на полу нанесена специальная разметка.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа