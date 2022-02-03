ММК намерен перейти на безлюдную выемку угля на шахте «Чертинская-Коксовая»

УрБК, Магнитогорск, 17.08.2023. На ММК-УГОЛЬ (входит в Группу Магнитогорского металлургического комбината) подходят к концу подготовительные работы по освоению пласта № 6 (участок Чертинский Глубокий) на шахте «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области. Балансовые запасы месторождения — 14,7 млн т угля марки «Ж». При добыче будет использоваться технология безлюдной выемки, что позволит избавиться от рисков для сотрудников в забое, сообщает пресс-служба ММК.



Добыча угля на новом пласте должна стартовать в конце 2025 года, что даст возможность восполнить заканчивающиеся объемы угля текущего пласта № 5. Годовой объем добычи в целом по шахте составит от 1,8 до 2,2 млн т. Для сравнения, в 2022 году добыча составила 1,7 млн т. Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение по проекту.



Документ предусматривает строительство механизированного очистного комплекса с безлюдной выемкой угля: оператор из соседнего штрека будет управлять забойным оборудованием с помощью видеокамер и многочисленных датчиков, установленных на комбайне. Разрешается расконсервация существующего наклонного ствола, а также строительство в течение полутора лет новой и расширение существующей промышленной площадки на территории Беловского муниципального округа.



Допускается установка на промплощадке вентилятора главного проветривания и современной блочно-модульной котельной. Сюда же включено строительство монорельсовой дороги для доставки в шахту людей, материалов и грузов. Также запланировано размещение на промплощадке противопожарной насосной станции, объектов электроснабжения, отстойника ливневых и шахтных вод и других вспомогательных объектов.