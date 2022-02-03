ММК намерен перейти на безлюдную выемку угля на шахте «Чертинская-Коксовая»

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. На шахте «Распадская-Коксовая» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными ...02.10.2017 На шахте Распадская ЕВРАЗа начали добычу угля из пласта с запасами в 127 млн тонн
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Шахта «Распадская» (входит в состав одного из подразделений ЕВРАЗа) начала добычу угля ...27.07.2017 На шахте «Распадская» ЕВРАЗа с начала 2017 года добыли 4 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Коллектив шахты «Распадская» с начала 2017 года выдал на-гора 4 млн т угля (пройдя ...13.12.2016 Шахта «Распадская» ЕВРАЗа досрочно выполнила годовой план добычи угля
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2016. Шахта «Распадская» (входит в состав одного из подразделений ЕВРАЗа) досрочно выполнила ...26.10.2016 На шахте «Распадская» ЕВРАЗа ввели в промышленную эксплуатацию лаву 4-10-29
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. ПАО «Распадская» (одно из подразделений ЕВРАЗа) ввела в промышленную эксплуатацию лаву ...