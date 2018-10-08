В Свердловской области с начала 2021 года зарегистрировано 80 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. В Свердловской области с начала 2021 года зарегистрировано 80 лесных пожаров. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.



По его словам, средняя площадь природных пожаров меньше в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 90% случаев причиной пожара является пал сухой травы и выжигание пойм рек.



В настоящее время специалисты наблюдают пожар в Таборинском лесничестве, где огнем охвачена площадь в 5 га.



Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, в свою очередь, прогнозирует увеличение рисков возникновения лесных пожаров после 7-8 мая, когда температура воздуха превысит 20 градусов.



С 26 апреля 2021 года в Екатеринбурге введен особый противопожарный режим. По его условиям будет запрещено посещение лесов и торфомассивов, а также въезд на их территорию транспортных средств.