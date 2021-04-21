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Сегодня, 15:32

Россия и Египет официально договорились о возобновлении авиасообщения

УрБК, Москва, 23.04.2021. Президент РФ Владимир Путин и глава Египта Ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы зарубежного государства.

«Достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха», — сказал представитель президента Египта Бассам Радп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию об этой договоренности.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), на запуск чартерных рейсов в Египет участникам рынка потребуется от 7 до 14 дней.

Туроператоры смогут запустить чартеры на курорты Египта через 7-14 дней после возобновления авиасообщения — АТОР.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев рассказал УрБК, что в организации поддерживают возобновление авиасообщения с Египтом и другими направлениями, альтернативными Турции. Но в то же время глава объединения считает наиболее важным и приоритетным с точки зрения туризма направлением в летнем сезоне 2021 года Болгарию.

«Все довольны, и все ждут (возобновления авиасообщения с Египтом — прим. ред.). Но нам необходимо озадачиться открытием иных направлений, а именно Болгарии и других балканских стран. Черногория вроде как открыта, но де-факто нет возможности осуществления полетов, завтра я затрону эту тему в личной беседе с чрезвычайным послом этой страны. Ну и, конечно, мы рады, что Хорватия открыта для нас, нам надо работать, естественно, не забывая про российские направления. В целом мы приветствуем позицию МИДа в отношении открытия зарубежных стран для отдыха туристов», — сказал М. Мальцев.

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