Египет: панацея или неизбежная альтернатива?

В ближайшее время, по заверению МИД, Россия впервые за шесть лет запустит чартерные рейсы в Египет. В прошлом это направление считалось единственной альтернативой Турции по ценовой доступности отдыха. Соответственно, и туроператоры, и российские путешественники восприняли открытие Египта как замену после запрета чартерных полетов в Анкару. Однако участники рынка отмечают, что только за счет курортов Шарм-эль-Шейха потери им не отбить. Для полноценной работы туроператоры требуют открыть больше стран.



Напомним, что авиасообщение с Египтом было прервано еще в ноябре 2015 года после крушения самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. По соотношению «цена — качество» российским путешественникам оставили только Турцию. Это направление перекрывали временно два раза — с ноября 2015 по июль 2016 года (из-за политического конфликта) и с 28 марта по 1 августа 2020 года (из-за пандемии). В третий раз Россия запретила чартерные полеты в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Официальная причина — растущий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в этой стране.



Для российской туротрасли (и ее клиентов) это стало настоящим ударом. По оценке директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на апрель-май 2020 года в Турцию было распродано 500 тыс. путевок. В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин подсчитал, что потери для отрасли из-за этого решения составят от 5 млрд руб. и выше.



Дополнительной проблемой для участников рынка стало распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина, по которому туроператоры обязаны вернуть клиентам деньги за счет фондов персональной ответственности «Турпомощи». Проблема в том, что из-за пандемии размеры отчислений в этот фонд сильно сократились.



В качестве альтернативы Ростуризм предложил операторам перебронировать туры на российские направления. Но эта идея, как показала практика, оказалась малопривлекательной для клиентов. По словам М. Ломидзе, к 19 апреля 2021 года на отечественные курорты были переведены 15% «турецких» путевок, еще 18-20% были распределены по другим направлениям. Большинство клиентов (60%) решили сохранить путевки в надежде на открытие Турции.



Тогда же, 19 апреля 2021 года, заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Яна Муромова напрямую заявила, что спасти отрасль может только открытие Египта.



«Мы понимаем, что ни то, ни другое не являются альтернативой Турции даже для состоятельных туристов. Есть еще ряд средиземноморских направлений, но они остаются «полулегальными», куда летают только грузопассажирские рейсы», — приводит АТОР слова Я. Муромовой.



Также в АТОР посчитали, насколько авиаперевозчики смогут восполнить объемы турецкого направления. По данным организации, при возобновлении чартерных рейсов на египетские курорты ежемесячно можно отправлять более 266 тыс. туристов (однако это по оценкам на 2019 год).



Впрочем, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян не считает открытие Египта панацеей для спасения отрасли.



«Возвращение Египта могло бы решить большую часть проблем: многие туристы перенесли бы свои туры на это направление, туроператоры смогли постепенно нарастить перевозку, предложив альтернативу Турции», — считает А. Мурадян.



Он отметил, что в настоящее время многие страны начали снимать ограничения для въезда россиян, например, Тунис и Греция. Недавно о готовности принимать путешественников из России заявила Италия. Однако в Москве не торопятся с решением об открытии границ.



Аналогичную позицию УрБК высказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев. По его словам, в УАТ поддерживают возобновление авиасообщения с Египтом и другими направлениями, альтернативными Турции. Но в то же время глава объединения считает наиболее важным и приоритетным с точки зрения туризма направлением в летнем сезоне 2021 года Болгарию, так как там понятен турпродукт, схожий климат и достаточная отельная база. Также интерес представляют и другие страны этого региона.



«Все довольны, и все ждут (возобновления авиасообщения с Египтом — прим. ред.). Но нам необходимо озадачиться открытием иных направлений, а именно Болгарии, и других балканских стран. Черногория вроде как открыта, но де-факто нет возможности осуществления полетов, завтра я затрону эту тему в личной беседе с чрезвычайным послом этой страны. Ну и, конечно, мы рады, что Хорватия открыта для нас, нам надо работать, естественно, не забывая про российские направления. В целом мы приветствуем позицию МИДа в отношении открытия зарубежных стран для отдыха туристов», — сказал М. Мальцев.



Также президент УАТ рассказал, что поддерживает развитие отношений с республиками бывшего Советского Союза, в частности, считает необходимым усилить авиасообщение с Кыргызстаном из Екатеринбурга.



Впрочем, окончательно картина с альтернативой Египта станет понятной, когда это направление откроют официально. По данным «Интерфакса», это может произойти с 10 мая 2021 года. Тогда участники рынка смогут оценить, насколько за счет новых курортов возможно отбить турецкие потери.