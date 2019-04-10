Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП России в текущем году до 2,9%

УрБК, Москва, 22.04.2021. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.
Прогноз по росту ВВП страны в текущем году понижен с 3,3% до 2,9%. Основная причина — высокая база 2020 года. По оценкам ведомства, восстановление экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в прошлом году было более быстрым, чем ожидалось.
Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ в текущем году повышен с 3,7% до 4,3% из-за ускоренного роста цен в I квартале.
Напомним, что предыдущий макропрогноз министерства был подготовлен в сентябре 2020 года.
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