Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП России в текущем году до 2,9%

УрБК, Москва, 22.04.2021. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.



Прогноз по росту ВВП страны в текущем году понижен с 3,3% до 2,9%. Основная причина — высокая база 2020 года. По оценкам ведомства, восстановление экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в прошлом году было более быстрым, чем ожидалось.



Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ в текущем году повышен с 3,7% до 4,3% из-за ускоренного роста цен в I квартале.



Напомним, что предыдущий макропрогноз министерства был подготовлен в сентябре 2020 года.