УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:09

Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП России в текущем году до 2,9%

УрБК, Москва, 22.04.2021. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Прогноз по росту ВВП страны в текущем году понижен с 3,3% до 2,9%. Основная причина — высокая база 2020 года. По оценкам ведомства, восстановление экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в прошлом году было более быстрым, чем ожидалось.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ в текущем году повышен с 3,7% до 4,3% из-за ускоренного роста цен в I квартале.

Напомним, что предыдущий макропрогноз министерства был подготовлен в сентябре 2020 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.04.2019 Минэкономразвития России ухудшило прогноз по росту реальных зарплат до 1,1% в 2019 году

Минэкономразвития России ухудшило прогноз по росту реальных зарплат в стране на 2019 год с 1,4% до 1,1%. ...

10.04.2019 Минэкономразвития России ухудшило прогноз по росту реальных зарплат до 1,1% в 2019 году

УрБК, Москва, 10.04.2019. Минэкономразвития России ухудшило прогноз по росту реальных зарплат в стране на 2019 год с ...

28.06.2018 Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП на 2018-2019 годы

Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство новый макропрогноз, в котором ухудшило динамику роста ВВП России ...

28.06.2018 Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП на 2018-2019 годы

УрБК, Москва, 28.06.2018. Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство новый макропрогноз, в котором ухудшило ...

10.12.2013 МВФ понизило прогноз роста российской экономики с 3% до 2%

УрБК, Москва, 10.12.2013. Международный валютный фонд снизил прогноз роста российской экономики в 2014 году до 2% с ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей23.03.2021Полумеры для стройплощадок23.03.2021ЕВРАЗ НТМК увеличит производство холодного чугуна24.03.2021Освобождение «Бажовской»24.03.2021Лидеры строительного рынка Свердловской области
Архив новостей
Апрель 2021 (530)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18