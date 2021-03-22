Президент РФ предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года

УрБК, Москва, 21.04.2021. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу «Туристический кешбэк» до конца 2021 года. Об этом глава государства заявил сегодня в своем послании Федеральному собранию.
«Предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% за его туристические поездки по России», — сказал В. Путин.
Также президент РФ предложил возвращать до половины стоимости путевки за отдых в детских летних лагерях. Вдобавок Владимир Путин высказался за развитие студенческого туризма. Для этого глава государства предложил предоставить кампусы вузов, в которых могли бы проживать путешествующие студенты.
Напомним, что первые два этапа программы туристического кешбэка прошли с 21 по 28 августа и с 15 октября по 5 декабря 2020 года. За это время россияне купили туры на общую сумму 6,5 млрд руб. После этого им вернули около 1 млрд руб.
Третий этап намечен на март-апрель 2021 года. Туристический продукт можно будет запланировать до июня.
Отметим, что по итогам предыдущих двух этапов программы туроператоры не зафиксировали всплеска интереса туристов к Свердловской области. Более того, в 2020 году поток туристов на Средний Урал сократился вдвое в сравнении с предыдущим годом.
УрБК, Москва, 22.03.2021. Россияне в рамках третьего этапа программы «Туристический кешбэк» купили туры на общую сумму ...11.03.2021 Правительство РФ направит 2 млрд рублей на третий этап программы туристического кешбэка
УрБК, Москва, 11.03.2021. Российские власти планируют выделить 2 млрд руб. на новый этап программы туристического ...15.01.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил ввести с 2020 года ежемесячные выплаты для детей до семи лет
УрБК, Москва, 15.01.2020. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшнем ежегодном послании Федеральному собранию выступил ...01.12.2017 ПФР не хватает 100 млрд рублей на продление программы маткапитала
УрБК, Москва, 01.12.2017. Пенсионному фонду России (ПФР) потребуются дополнительные трансферты из бюджета в 2019 и 2020 ...03.12.2015 Президент РФ предложил продлить на два года программу материнского капитала
УрБК, Москва, 03.12.2015. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить на два года программу материнского капитала. ...