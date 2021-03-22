Президент РФ предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года

УрБК, Москва, 21.04.2021. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу «Туристический кешбэк» до конца 2021 года. Об этом глава государства заявил сегодня в своем послании Федеральному собранию.



«Предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% за его туристические поездки по России», — сказал В. Путин.



Также президент РФ предложил возвращать до половины стоимости путевки за отдых в детских летних лагерях. Вдобавок Владимир Путин высказался за развитие студенческого туризма. Для этого глава государства предложил предоставить кампусы вузов, в которых могли бы проживать путешествующие студенты.



Напомним, что первые два этапа программы туристического кешбэка прошли с 21 по 28 августа и с 15 октября по 5 декабря 2020 года. За это время россияне купили туры на общую сумму 6,5 млрд руб. После этого им вернули около 1 млрд руб.



Третий этап намечен на март-апрель 2021 года. Туристический продукт можно будет запланировать до июня.



Отметим, что по итогам предыдущих двух этапов программы туроператоры не зафиксировали всплеска интереса туристов к Свердловской области. Более того, в 2020 году поток туристов на Средний Урал сократился вдвое в сравнении с предыдущим годом.