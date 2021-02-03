В РФ вступают в силу изменения правил сдачи тестов на коронавирус для вернувшихся из-за границы россиян

УрБК, Москва, 21.04.2021. В России с сегодняшнего дня вступают в силу изменения в постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», внесенные главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, согласно изменениям, все россияне, прибывающие в страну из Турции и Танзании, должны в течение пяти дней дважды сдать ПЦР-тест на COVID-19 и загрузить его на портал Госуслуг. С 1 мая это правило будет распространяться на граждан, возвращающихся из всех стран. Первый тест нужно сдать в течение трех суток, второй — в течение пяти суток после возвращения. Интервал между ними — не менее одного дня.



Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора в аэропорту Кольцово будут выборочно тестировать на COVID-19 иностранцев и лиц без гражданства, прилетевших из-за границы.



Отмечается, что отказ от проведения анализа и его загрузки на портал Госуслуг влечет за собой ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Статья предусматривает штраф до 40 тыс. руб. В случае если действия нарушителя повлекут за собой вред для здоровья других — до 300 тыс. руб.