Незаконный миллион

МВД России потребовало от стран СНГ, чтобы их нелегально пребывающие в РФ граждане до 15 июня покинули страну. По данным ведомства, на территории государства незаконно находится около 1 млн иностранных граждан. Больше всего нелегальных мигрантов прибыло из Узбекистана (332 тыс. человек), Таджикистана (247 тыс.), Украины (152 тыс.), Азербайджана (120 тыс.), Киргизии (115 тыс.), Армении (61 тыс.), Молдавии (56 тыс.) и Казахстана (49 тыс.).



Заместитель главы МВД России Александр Горовой в ходе своего выступления на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами.



«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — сказал А. Горовой.



Напомним, что в декабре президент РФ Владимир Путин продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с пандемией COVID-19 до 15 июня 2021 года.



Руководитель «Интернационального союза диаспор» и «Грузинского общества «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили поддерживает меры по борьбе с нелегальной миграцией.



«Нужно защитить права легальных мигрантов. Для того чтобы трудоустроиться, они вынуждены проходить через сложную процедуру — регистрироваться, получать патент, собирать много других важных документов. Нелегальные мигранты ничего этого не делают. Своими действиями они наносят ущерб тем людям, которые законно работают на территории России. Грубо говоря, нелегальные мигранты отнимают хлеб у легальных. Также очевидно, что нелегалы негативно влияют на имидж государства. Поэтому данную проблему необходимо решать», — полагает Н. Чавлеишвили.



Член Общественной палаты Екатеринбурга Максим Спасский считает, что борьба с незаконными иностранными работниками нацелена на пополнение бюджета.



«Нелегальные мигранты — это зарплаты в «конвертах», наличка и полное отсутствие налогов. Наводя порядок и стимулируя компании платить белую зарплату, государство рано или поздно должно было обратить внимание на трудовых мигрантов. Это произошло рано, из чего можно сделать вывод, что правительство ищет все возможные способы пополнения бюджета», — считает М. Спасский.



Вместе с тем ранее практически все свердловские застройщики отмечали, что стройплощадкам катастрофически не хватает рабочих рук. Отъезд нелегальных мигрантов может еще сильнее обострить проблему дефицита кадров на свердловских стройках.



«Большинство нелегалов заняты в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Их активно привлекают девелоперы коттеджных поселков, физические лица. К слову, ИЖС занимает около 30% от общего объема строящегося жилья. При возведении многоквартирных объектов труд нелегальных мигрантов используют реже. Тем не менее и в этом сегменте нелегалов достаточно», — уверен заместитель директора компании «АрдисСтройКомплект», член экспертного совета СРО «Уральское объединение строителей» Дмитрий Лопаткин.



Директор строительной компании «Астон», глава Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников оценивает текущую ситуацию более оптимистично.



«Подавляющее число мигрантов, которых задействуют при строительстве объектов, так или иначе оформлены. Поэтому у меня нет опасений, что заявления о массовом выдворении из страны нелегальных мигрантов как-то негативно скажутся на строительной отрасли. Каждый делает свою работу. Застройщики создают рабочие места. Правоохранительные органы периодически проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Подавляющее число иностранных работников в ходе таких проверок подтверждают свой статус», — сообщил В. Трапезников.



В свою очередь, Максим Спасский не исключает, что принудительная депортация нелегальных мигрантов может привести к росту цен на жилье.



«Будут расти зарплаты и, соответственно, цены. Сегодня труд рабочих мигрантов уже перестал быть бесплатным. Они требуют себе высокую зарплату, которая не всегда соответствует их квалификации. Заставив всех мигрантов платить налоги, государство раскачает инфляцию. Эти люди не привыкли отказываться от денег. Поэтому декларируемые зарплаты в строительстве будут расти», — сообщил М. Спасский.



По данным Свердловскстата, в феврале 2021 года средняя зарплата в сфере «Строительство» составила 35 тыс. 482 руб. Это на 7,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года.



Впрочем, опрошенные УрБК застройщики ранее отмечали, что эти цифры не соответствуют реальному положению дел. Средняя зарплата в отрасли, по их оценкам, составляет не менее 50 тыс. руб.