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Вчера, 14:22

Свердловский губернатор запретит проведение первомайских шествий в регионе

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение отказаться от проведения в регионе демонстраций, посвященных празднику весны и труда. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«В этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда придется отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев», — сообщил Евгений Куйвашев 20 апреля на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Данное решение будет зафиксировано региональным оперштабом.

Добавим, что в прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции первомайское шествие также было отменено. Также парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня.

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