Свердловский губернатор запретит проведение первомайских шествий в регионе

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение отказаться от проведения в регионе демонстраций, посвященных празднику весны и труда. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
«В этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда придется отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев», — сообщил Евгений Куйвашев 20 апреля на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
Данное решение будет зафиксировано региональным оперштабом.
Добавим, что в прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции первомайское шествие также было отменено. Также парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня.
УрБК, Москва, 16.03.2021. Авиасообщение России с Великобританией приостановлено до 16 апреля 2021 года. Об этом ...06.05.2020 Свердловский губернатор рассказал, что смягчение режима самоизоляции в регионе обсудят после 19 мая
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram ...20.04.2020 Свердловский губернатор ограничил торговлю алкоголем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ограничил торговлю алкоголем на территории всего региона. Об этом ...03.04.2020 В Свердловской области вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2020. Накануне, 2 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, в ...20.03.2020 В Свердловской области из-за коронавируса ограничивают работу детских зон и фудкортов в развлекательных и торговых центрах
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному оперативному ...