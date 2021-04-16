Офис банка «НЕЙВА» в Екатеринбурге возобновил работу

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге возобновил работу офис банка «НЕЙВА» по улице Чапаева, 3а. Об этом сообщается на сайте финансово-кредитной организации.
«Физические и юридические лица могут обратиться за выпиской по своим счетам, а также предъявить требования кредиторов. Клиенты банка, пользующиеся услугами банковской ячейки в дополнительном офисе на ул. Чапаева, 3а, могут обратиться за своими ценностями в любое время в часы работы подразделения с 20 апреля», — говорится в сообщении.
Утром 16 апреля 2021 года Банк России объявил об отзыве лицензии у банка «НЕЙВА». По решению ЦБ РФ там назначена временная администрация.
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам екатеринбургского банка «НЕЙВА» с 30 апреля 2021 года. Отмечается, что заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.
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