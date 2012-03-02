Число безработных в свердловских моногородах за год выросло почти на 20 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В свердловских моногородах насчитывается 26,4 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



«На 1 марта численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 26 тыс. 368 человек (на 1 марта 2020 года — 7 тыс. 195 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 4,09% (на 1 марта 2020 года — 1,12%)», — говорится в сообщении.



Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленная работодателями, по состоянию на 1 марта 2021 года составила 10 тыс. 932 единицы (на 1 марта 2020 года — 9 тыс. 246 единиц).