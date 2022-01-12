УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. По состоянию на 1 сентября 2024 года в моногородах Свердловской области число ...

За год уровень официально зарегистрированной безработицы в моногородах Свердловской области снизился на 0,21%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. В свердловских моногородах насчитывается свыше 7 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

В свердловских моногородах насчитывается более 7 тыс. безработных

В свердловских моногородах насчитывается 14,3 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального ...

В свердловских моногородах насчитывается более 14 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2021. В свердловских моногородах насчитывается 14,3 тыс. безработных. Об этом говорится в ...

В свердловских моногородах насчитывается более 14 тыс. безработных

Число безработных в свердловских моногородах за год выросло почти на 20 тыс. человек

В свердловских моногородах насчитывается 26,4 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального ...