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Сегодня, 12:01

За год уровень официально зарегистрированной безработицы в моногородах Свердловской области снизился на 0,21%

По состоянию на 1 сентября 2024 года в моногородах Свердловской области число официально зарегистрированных безработных граждан составила 2 тыс. 742 человека. За год этот показатель снизился на 1 тыс. 235 человек. Это следует из материалов регионального департамента по труду и занятости населения.

Уровень регистрируемой безработицы в таких муниципалитетах на 1 сентября 2024 года составил 0,46% (на 1 сентября 2023 года — 0,67%).
Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленная работодателями, в отчетном периоде составила 21 тыс. 369 единиц (на 1 сентября 2023 года — 19 тыс. 967 единиц).

Отмечается, что численность рабочей силы моногородах Свердловской области, составляет 28% от общей численности рабочей силы в регионе.
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Сегодня, 12:00 За год уровень официально зарегистрированной безработицы в моногородах Свердловской области снизился на 0,21%

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