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В Екатеринбурге с 1 июля 2021 года изменится нумерация 15 автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге с 1 июля 2021 года изменится нумерация 15 автобусных маршрутов, еще на пяти изменится направление.

Памятка об изменениях в сети общественного транспорта города появились в минувшие выходные.

В соответствии с изменениями схема будет следующей: маршрут № 1 будет изменен на № 65 «Ж/д вокзал — аэропорт Кольцово — станция Кольцово»; № 5 — на № 75 «Восточная — п. Калиновский»; № 9 — на № 88 «Метро «Ботаническая» — п. Шабровский — ОПХ»; № 10 — на № 90 «Восточная — п. Изоплит»; № 11 — на № 91 «Метро «Ботаническая» — Горный Щит»; № 11 м на № 91 м «Метро «Ботаническая» — Верхнемакарово»; № 17 — на № 97 «Метро «Ботаническая» — п. Рудный — Опытный завод»; № 18 — на № 58 «Горбольница № 7 — Павла Шаманова — Ритейл-парк Солнечный (ул. Нескучная)»; № 19 — на № 36 «Поликлиника (Химмаш) — Метро «Площадь 1905 года»; № 21 на № 59 «17-я Мехколонна — Ж/д вокзал»; № 29 — на № 69 «п. Исток — мкн. Компрессорный — ст. Кольцово»; № 45 — на № 71 «Восточная — п. Исток»; № 56 — на № 96 «Площадь 1-й Пятилетки» — Центр культуры»; № 56 «б» — на № 96 «б» «Площадь 1-й Пятилетки — п. Садовый — ст. Березит»; № 59 — на № 99 «Площадь 1-й Пятилетки — Окружное кладбище».

Также будет изменено направление следующих маршрутов: № 24 «Компрессорный — Мичуринский (школа)»; № 50 «ТЦ Лента (пр. Ак. Сахарова) — УрФУ»; № 54 «Краснолесье — Павла Шаманова — Синие Камни»; № 57 «а» «ДМБ № 9 — Школа «Созвездие» (ул. Чемпионов)»; № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ».

Напомним, в сентябре 2020 года в Екатеринбурге представили проект модернизации общественного транспорта.

В апреле 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил, что этот план будет реализовываться в последующем в соответствии с программой «Пять Д», которую он представил 9 февраля 2021 года. В самой программе заложены пять драйверов развития Екатеринбурга. Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»).

Кроме того, драйверами программы являются создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).

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