Продовольственная инфляция в Свердловской области в марте составила 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области снизилась продовольственная инфляция. В марте годовые темпы прироста цен на продукты питания составили 6,6%, что ниже, чем в УрФО (6,8%) и в России (7,6%). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



Первой причиной замедления роста цен на продукты ЦБ РФ называет снятие временных ограничений на поставки помидоров из некоторых стран-экспортеров. В результате стоимость огурцов сравнялась с прошлогодней, а помидоры в марте стоили дешевле, чем год назад.



В качестве второй причины регулятор называет высокую обеспеченность Среднего Урала молоком местного производства. Это заметно по ценам на молочные продукты и сыр: их стоимость растет медленнее, чем в среднем по стране.



Наконец, третья причина — удорожание мяса и мясных продуктов в Свердловской области происходит медленнее, чем в среднем по России и федеральному округу. В ЦБ РФ отмечают, что этому способствует высокая конкуренция как на уровне региональных производителей, так и на уровне торговых сетей. В то же время значительные темпы роста цен на мясо и мясопродукты вызваны увеличением издержек у производителей. Так, с конца 2020 года выросли мировые цены на импортные корма, ветеринарные препараты и племенной материал.



Отмечается, что в целом годовая инфляция в Свердловской области в прошлом месяце достигла 5,9%. В то же время в УрФО она составила 5,3%, а в России — 5,8%.