Злоумышленники начали собирать голосовые подтверждения клиентов банков для оформления кредитов

УрБК, Москва, 12.04.2021. Злоумышленники, использующие в мошеннических схемах IT-технологии, начали обзванивать клиентов банков с целью сбора голосовых подтверждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.
По данным полиции, злоумышленники звонят клиентам, у которых подключена услуга распознавания голоса. Далее мошенники записывают разговор, задавая вопросы, на которые требуется ответить или «да», или «нет». Впоследствии данная запись используется для оформления кредита на клиента банка.
Из-за таких случаев в полиции призывают не давать согласия на сбор биометрических данных по телефону. Также рекомендуется использовать несколько видов защиты, например, кодовое слово, подтверждение через контактный центр.
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