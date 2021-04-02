Телефонные атаки

В Екатеринбурге ежедневно появляются сообщения о новых жертвах телефонного мошенничества. Как отмечают эксперты, в основном потерпевшими становятся экономически активные люди. При этом если в 2020 году волна звонков объяснялась последствиями ограничений, то сейчас достаточно сложно выявить причину работоспособности этой схемы. Число преступлений продолжает расти на фоне частых разъяснений со стороны полиции, Банка России и финансово-кредитных организаций.



Еще на прошлой неделе представители УМВД России по Екатеринбургу и Уральского главного управления Банка России проводили встречу по теме IT-мошенничества.



«Так, только за три месяца 2021 года на территории Екатеринбурга правоохранительными органами по фактам мошеннических действий возбужденно 606 уголовных дел, из них совершенных бесконтактным способом — 475», — рассказал на встрече начальник отделения ОУР УМВД России по Екатеринбургу Александр Черников.



В то же время раскрываемость таких преступлений, как и в прошлом году, остается невысокой. Как пояснил сегодня на пресс-конференции врио начальника отдела уголовного розыска городского УМВД Александр Мухин, по мошенническим преступлениям, совершенным бесконтактным способом, в Екатеринбурге уровень раскрываемости составляет 6%. По фактам хищений средств с банковских карт граждан полиции удается закрыть каждое пятое уголовное дело.



При этом в полиции отмечают, что к настоящему времени сохраняется тенденция к росту таких преступлений. Если за 2020 год их число удвоилось, то с начала 2021 года рост составил 30%.



Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, в свою очередь, добавил, что с января по март 2021 года ЦБ зафиксировал порядка 200 тыс. операций по переводу средств на счета мошенников. Общий ущерб составил порядка 2,5 млрд руб.



Резкий рост случаев кибермошенничества А. Мухин объяснил последствиями ограничений и режимом самоизоляции. К примеру, нередко злоумышленники, с его слов, находили данные потерпевших через сервисы размещения бесплатных объявлений. Александр Сальников, в свою очередь, обратил внимание на то, что жертвами телефонных звонков от лжесотрудников банка чаще становятся трудоспособные граждане.



«Пожилые люди, пострадавшие от мошенников, составляют не более трети. В основном жертвы аферистов — экономически активные люди. При этом мужчины реже попадаются на обман, 65% пострадавших — это женщины», — сказал эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.



Вместе с тем в полиции еще в конце 2020 года спрогнозировали, что число преступлений с применением IT-технологий продолжит расти.



«Мы прогнозируем дальнейший рост числа таких преступлений, несмотря на все профилактические мероприятия, которые проводят органы полиции и администрации. Финансовая грамотность наших граждан остается достаточно низкой по отношению к личным финансам и кредитным средствам», — говорил в конце 2020 года начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.



Причины роста количества преступлений также неоднократно обсуждались представителями полиции и банков. Среди них — падение доходов населения, вызванное экономическими последствиями пандемии, и низкая финансовая грамотность.



Как отметил сегодня Александр Сальников, зачастую злоумышленники застают потенциальную жертву врасплох, не давая времени проанализировать ситуацию.



«Во-первых — это то, что звонят вам. Часто с так называемого подменного номера, который выглядит как настоящий банковский. Во-вторых, они сразу говорят о деньгах, о каких-то операциях по переводу средств. В-третьих, они просят сообщить данные по вашим операциям. В-четвертых, пытаются вызвать эмоции, пугают, что ваши деньги кто-то куда-то уводит прямо сейчас. В-пятых, человеку не дают времени подумать, посоветоваться, требуют принятия решения немедленно», — пояснил эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России.



Еще один фактор, на который неоднократно указывали эксперты, можно отнести чисто к техническим — отсутствие превентивных мер. За прошлый год по инициативе Банка России было заблокировано 26 тыс. телефонных номеров и 8 тыс. интернет-сайтов, с которых осуществлялись фишинговые атаки. Судя по динамике преступлений, это не сильно помогло. Да и в целом, по признанию А. Сальникова, кибермошенничество с применением социальной инженерии — «это трудно изживаемое явление». А значит, остается ждать, когда возрастет число финансово грамотных граждан.