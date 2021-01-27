Эпидемия звонков

В Свердловской области за весь 2020 год каждое шестое преступление, зарегистрированное полицией, было квалифицировано как мошенничество. При этом половина из них была совершена с применением IT-технологий. По всей видимости, речь идет о случаях, когда злоумышленники звонили потерпевшим от имени лжесотрудников банков. Уровень раскрываемости по IT-мошенничествам в региональном ГУ МВД России не уточняют. Однако, исходя из прежней статистики, можно предположить, что эти показатели остаются на невысоком уровне.



Всего, как сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД России Валерий Горелых, в полицию от граждан поступило более 1,2 млн обращений. По итоговым сводкам МВД, на Среднем Урале полицией с января по декабрь 2020 года зарегистрировано 58 тыс. 490 преступлений (+1,3% в сравнении с 2019 годом). Из числа правонарушений, дела и материалы по которым находились в производстве, раскрыто 32 тыс. 130 преступлений, что на 1,8% меньше в сравнении с предыдущим годом. Количество нераскрытых преступлений в регионе выросло на 4,2% в сравнении с 2019 годом, до 24 тыс. 371.



Детальной статистики по мошенническим преступлениям в регионе ведомство не приводит. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что в Свердловской области всего за 2020 год было зарегистрировано около 9,7 тыс. случаев мошенничества, половина из которых была совершена с применением IT-технологий.



Впрочем, ранее начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь приводил следующую статистику: за 11 месяцев 2020 года полицией в регионе было возбуждено 5,9 тыс. уголовных дел по фактам мошенничества с использованием сети Интернет. По сравнению с прошлым годом количество дел по таким преступлениям выросло более чем в 1,6 раза.



Так, только по фактам хищения средств с банковских карт граждан полицейские за указанный период возбудили 1,7 тыс. уголовных дел. Общая сумма ущерба от действий мошенников в Свердловской области к концу 2020 года превысила 80 млн руб.



В целом тенденция на Среднем Урале совпадает с общероссийской, что следует из отчета МВД России за 2020 год. Общее количество случаев мошенничества в РФ за прошлый год выросло на 30,5%, до 335,6 тыс. На 73,4% возросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего зарегистрировано 510,4 тыс. случаев.



«В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 14,5% в январе-декабре 2019 года до 25,0%», — говорится в отчете федерального ведомства.



В свердловском ГУ МВД, в свою очередь, отмечают, что ситуация с IT-мошенничеством стала «злободневной проблемой». В этой связи в областном полицейском главке и УМВД по Екатеринбургу созданы специализированные подразделения по противодействию IT-преступлениям.



«Уже пресечена деятельность преступной группы, состоящей из трех жителей Кургана, совершавшей кражи денег с банковских счетов. Мошенникам удалось похитить деньги у 39 потерпевших, проживающих на территории Свердловской, Самарской и Смоленской областей», — говорится в отчете областного ГУ МВД.



Раскрываемость таких преступлений в целом по стране в 2020 году выросла на 45,5%. Но в абсолютных цифрах показатели небольшие — в стране раскрыто каждое пятое преступление в этой сфере. Подобная тенденция наблюдалась и в Свердловской области.



Еще в конце мая 2020 года свердловская полиция продемонстрировала низкие показатели раскрываемости преступлений, совершенных через интернет. За первые четыре месяца 2020 года раскрываемость преступлений в сфере IT-мошенничеств на Среднем Урале составила 20%.



«Очень сложно раскрыть данное преступление, потому что преступник находится дистанционно. Они не находятся в соседнем городе. Преступник может совершать преступление с территории Москвы, Владивостока. Это процесс небыстрый, чтобы установить, где он находится», — пояснял заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Илья Батанов.



Причины роста количества преступлений также неоднократно обсуждались и представителями полиции и банков. Среди них — падение доходов населения, вызванное экономическими последствиями пандемии, и низкая финансовая грамотность.



«Мы прогнозируем дальнейший рост числа таких преступлений, несмотря на все профилактические мероприятия, которые проводят органы полиции и администрации. Финансовая грамотность наших граждан остается достаточно низкой по отношению к личным финансам и кредитным средствам», — говорил в конце 2020 года Артем Лаздынь.



Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, в свою очередь, констатировала, что на данный момент нельзя даже помочь гражданам, которые пострадали от действий мошенников. Об этом омбудсмен заявила 20 января 2021 года на пресс-конференции.



«Мы вчера проводили онлайн-прием с юристами, и мы снова и снова искали все варианты, как помочь человеку, который оказался в лапах мошеннической схемы. Мы не можем даже помочь ему. Заранее понятно, какое решение примет суд. Я все время говорю, что государственная машина должна оперативно действовать», — сказала Т. Мерзлякова.



Вместе с тем следует отметить, что сама схема, по которой действуют мошенники, давно не новая. На Среднем Урале уже сложно встретить человека, которому бы не звонили злоумышленники от имени сотрудников банка и не предлагали бы осуществить перевод. Первые тревожные сообщения о такого рода звонках стали появляться еще шесть лет назад.



Новой тенденцией текущего года стало то, что теперь злоумышленники не только вынуждают людей переводить на сторонние счета собственные средства, но и оформляют на них кредиты. Займы в конечном итоге приходится выплачивать потерпевшим, поскольку механизмы защиты клиентов банков на такие случаи попросту не предусмотрены.