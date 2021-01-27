УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
27.01.2021

Эпидемия звонков

Эпидемия звонковВ Свердловской области за весь 2020 год каждое шестое преступление, зарегистрированное полицией, было квалифицировано как мошенничество. При этом половина из них была совершена с применением IT-технологий. По всей видимости, речь идет о случаях, когда злоумышленники звонили потерпевшим от имени лжесотрудников банков. Уровень раскрываемости по IT-мошенничествам в региональном ГУ МВД России не уточняют. Однако, исходя из прежней статистики, можно предположить, что эти показатели остаются на невысоком уровне.

Всего, как сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД России Валерий Горелых, в полицию от граждан поступило более 1,2 млн обращений. По итоговым сводкам МВД, на Среднем Урале полицией с января по декабрь 2020 года зарегистрировано 58 тыс. 490 преступлений (+1,3% в сравнении с 2019 годом). Из числа правонарушений, дела и материалы по которым находились в производстве, раскрыто 32 тыс. 130 преступлений, что на 1,8% меньше в сравнении с предыдущим годом. Количество нераскрытых преступлений в регионе выросло на 4,2% в сравнении с 2019 годом, до 24 тыс. 371.

Детальной статистики по мошенническим преступлениям в регионе ведомство не приводит. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что в Свердловской области всего за 2020 год было зарегистрировано около 9,7 тыс. случаев мошенничества, половина из которых была совершена с применением IT-технологий.

Впрочем, ранее начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь приводил следующую статистику: за 11 месяцев 2020 года полицией в регионе было возбуждено 5,9 тыс. уголовных дел по фактам мошенничества с использованием сети Интернет. По сравнению с прошлым годом количество дел по таким преступлениям выросло более чем в 1,6 раза.

Так, только по фактам хищения средств с банковских карт граждан полицейские за указанный период возбудили 1,7 тыс. уголовных дел. Общая сумма ущерба от действий мошенников в Свердловской области к концу 2020 года превысила 80 млн руб.

В целом тенденция на Среднем Урале совпадает с общероссийской, что следует из отчета МВД России за 2020 год. Общее количество случаев мошенничества в РФ за прошлый год выросло на 30,5%, до 335,6 тыс. На 73,4% возросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего зарегистрировано 510,4 тыс. случаев.

«В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 14,5% в январе-декабре 2019 года до 25,0%», — говорится в отчете федерального ведомства.

В свердловском ГУ МВД, в свою очередь, отмечают, что ситуация с IT-мошенничеством стала «злободневной проблемой». В этой связи в областном полицейском главке и УМВД по Екатеринбургу созданы специализированные подразделения по противодействию IT-преступлениям.

«Уже пресечена деятельность преступной группы, состоящей из трех жителей Кургана, совершавшей кражи денег с банковских счетов. Мошенникам удалось похитить деньги у 39 потерпевших, проживающих на территории Свердловской, Самарской и Смоленской областей», — говорится в отчете областного ГУ МВД.

Раскрываемость таких преступлений в целом по стране в 2020 году выросла на 45,5%. Но в абсолютных цифрах показатели небольшие — в стране раскрыто каждое пятое преступление в этой сфере. Подобная тенденция наблюдалась и в Свердловской области.

Еще в конце мая 2020 года свердловская полиция продемонстрировала низкие показатели раскрываемости преступлений, совершенных через интернет. За первые четыре месяца 2020 года раскрываемость преступлений в сфере IT-мошенничеств на Среднем Урале составила 20%.

«Очень сложно раскрыть данное преступление, потому что преступник находится дистанционно. Они не находятся в соседнем городе. Преступник может совершать преступление с территории Москвы, Владивостока. Это процесс небыстрый, чтобы установить, где он находится», — пояснял заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Илья Батанов.

Причины роста количества преступлений также неоднократно обсуждались и представителями полиции и банков. Среди них — падение доходов населения, вызванное экономическими последствиями пандемии, и низкая финансовая грамотность.

«Мы прогнозируем дальнейший рост числа таких преступлений, несмотря на все профилактические мероприятия, которые проводят органы полиции и администрации. Финансовая грамотность наших граждан остается достаточно низкой по отношению к личным финансам и кредитным средствам», — говорил в конце 2020 года Артем Лаздынь.

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, в свою очередь, констатировала, что на данный момент нельзя даже помочь гражданам, которые пострадали от действий мошенников. Об этом омбудсмен заявила 20 января 2021 года на пресс-конференции.

«Мы вчера проводили онлайн-прием с юристами, и мы снова и снова искали все варианты, как помочь человеку, который оказался в лапах мошеннической схемы. Мы не можем даже помочь ему. Заранее понятно, какое решение примет суд. Я все время говорю, что государственная машина должна оперативно действовать», — сказала Т. Мерзлякова.

Вместе с тем следует отметить, что сама схема, по которой действуют мошенники, давно не новая. На Среднем Урале уже сложно встретить человека, которому бы не звонили злоумышленники от имени сотрудников банка и не предлагали бы осуществить перевод. Первые тревожные сообщения о такого рода звонках стали появляться еще шесть лет назад.

Новой тенденцией текущего года стало то, что теперь злоумышленники не только вынуждают людей переводить на сторонние счета собственные средства, но и оформляют на них кредиты. Займы в конечном итоге приходится выплачивать потерпевшим, поскольку механизмы защиты клиентов банков на такие случаи попросту не предусмотрены.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
27.01.2021 Каждое шестое преступление в Свердловской области в 2020 году квалифицировано как мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Каждое шестое преступление, зарегистрированное в Свердловской области в 2020 году, было ...

22.12.2020 Число уголовных дел о мошенничестве в сети Интернет в Свердловской области выросло в 1,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. За 11 месяцев 2020 года полиция в Свердловской области возбудила 5 тыс. 900 уголовных ...

27.11.2020 В Свердловской области с начала года в два раза выросло число IT-преступлений

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Свердловской области за 10 месяцев 2020 года в два раза к уровню прошлого года ...

20.05.2020 Мошенники несут потери

В Свердловской области при росте экономических преступлений сокращаются суммы ущерба ...

20.05.2020 Раскрываемость преступлений в сфере IT-мошенничеств на Среднем Урале составила 20%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. Раскрываемость преступлений по факту мошенничества с использованием ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18