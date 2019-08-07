В Челябинской области у «Семеновского рудника» сошли с рельсов грузовые вагоны

УрБК, Челябинск, 12.04.2021. В Челябинской области возле станции Сибай Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов два грузовых вагона. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 12 апреля в 10.58 в районе примыкания к путям предприятия «Семеновский рудник».
Фото предоставлено пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры
«Опрокидывания вагонов и просыпания груза не допущено. Задержек движения и пострадавших нет. Причина события устанавливается», — говорится в сообщении.
Из-за схода с путей грузовых вагонов Карталинская транспортная прокуратура начала проверку.
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