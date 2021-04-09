Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,19%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. По состоянию на 12 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 67 тыс. 197 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 9 апреля число безработных составляло 67 тыс. 316 человек. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 119 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,19%.