Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,19%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. По состоянию на 12 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 67 тыс. 197 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 9 апреля число безработных составляло 67 тыс. 316 человек. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 119 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,19%.
По состоянию на 9 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 67 тыс. 316 безработных. Об этом сообщает ...09.04.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,2%
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. По состоянию на 9 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 67 тыс. 316 ...05.04.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 3,26%
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УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 81 тыс. 806 ...15.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 5,05%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. По состоянию на 15 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 107 тыс. ...