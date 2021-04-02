Алексей Орлов: Решение вопроса о концессии общественного транспорта Екатеринбурга находится на финальной стадии

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Решение вопроса о передаче общественного транспорта Екатеринбурга в концессию находится на финальной стадии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава муниципалитета Алексей Орлов.



«Мы достаточно давно этим занимались, рассматриваем вопрос концессионного соглашения. Надеюсь, что в ближайшей перспективе выйдем на какую-то финансовую модель. Но это будет конкурс (на концессию — прим. ред.), будем выбирать (концессионера — прим. ред.) из всех желающих. Вопрос находится в финальной стадии обсуждения», — сообщил Алексей Орлов.



По его словам, ситуация с автобусным парком в Екатеринбурге «более-менее неплохая», а электротранспорт находится в плачевном состоянии.