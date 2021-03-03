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В УТПП созданы комитеты по развитию отрасли легкой промышленности и агропромышленного комплекса

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Уральской торгово-промышленной палате (УТПП) созданы два новых комитета: по объединению и развитию отрасли легкой промышленности и по развитию агропромышленного комплекса Свердловской области. Соответствующее решение принято на заседании правления палаты.

Как сообщает пресс-служба УТПП, комитет по объединению и развитию отрасли легкой промышленности нацелен представлять интересы свердловских предприятий этой отрасли на региональном и федеральном уровне, содействовать решению конкретных общеотраслевых региональных проблем, включая нехватку кадров, финансирование, сбыт. Также он призван обеспечить системное взаимодействие с крупнейшим отраслевым союзом «Союзлегпром», профильным федеральным министерством промышленности и торговли РФ, комитетами по легкой промышленности федеральных бизнес-объединений.

Работа этого комитета может быть полезна для более тысячи предприятий по производству детской, защитной, форменной одежды, канатов, кожевенно-обувных предприятий, фабрики постельного белья и других, которые представлены в регионе.

«В 2020 году наша отрасль получила хоть и стрессовый, тем не менее, большой толчок для развития, обнажились давно назревшие потребности в горизонтальной отраслевой кооперации, выстраивании системной работы с другими отраслями экономики, поэтому, на наш взгляд, совместная работа с коллегами на базе УТПП Свердловской области с участием профильных министерств способствует не только развитию легпрома, но и предпринимательской деятельности региона в целом», — сказала инициатор создания комитета — основательница и главный исполнительный директор группы компаний «Строчка» Юлия Лопаницына

«Урал — индустриальный регион, и, прежде всего, наше производство ассоциируют с тяжелой промышленностью. Однако уже не первый год за поддержкой к нам обращаются предприниматели, поставляющие на рынок текстиль и агропродукцию. Это, безусловно, говорит об экономическом потенциале. Наша цель сейчас — создать все условия для представителей этих секторов, помочь установить контакты на межрегиональном и международном рынках и оказать содействие в продвижении их проектов», — отметил президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

По данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, в регионе зарегистрировано более 1 тыс. 300 предприятий сельского хозяйства.

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