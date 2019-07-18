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Созданный ММК жилищно-инвестиционный фонд получил награду Союза строительных компаний Урала и Сибири

УрБК, Магнитогорск, 08.04.2021. Жилищно-инвестиционный фонд (ЖИФ) «Ключ», созданный ПАО «ММК», награжден «Золотым сертификатом соответствия» Союза строительных компаний Урала и Сибири (СРО) за 2020 год.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, ЖИФ «Ключ» был создан в 1995 году Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) с целью развития жилищного строительства для работников компании.

«Все эти годы «Ключ» выполняет социальный заказ ММК в рамках долгосрочной жилищной программы комбината «Доступное жилье — металлургам Магнитки». За два с половиной десятилетия был построен, по сути, небольшой город с десятками домов — несколько микрорайонов и малоэтажных поселков общей площадью застройки свыше 355 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что качественное жилье в кирпичных домах под ключ обходится работникам Группы ММК значительно дешевле, чем аналогичное жилье на рынке Магнитогорска. Стоимость квартир от ЖИФ «Ключ» на 10-15% ниже стоимости жилья, вводимого другими городскими застройщиками.

Помимо этого, условия оплаты нового жилья позволяют переехать в квартиру с чистовой отделкой при частичной оплате и не перебиваться на съемных квартирах. Оставшуюся сумму работник ПАО «ММК» вносит в течение двух месяцев. За это время он может или продать свое прежнее жилье, или оформить ипотечный кредит.

В настоящее время фонд готовится к освоению первой очереди нового жилого комплекса «Ключевой» в поселке «Княжево» по шоссе Западное для более чем 140 семей работников ПАО «ММК». Проект строительства включает в себя применение эффективных инженерных решений, что позволит снизить стоимость коммунальных услуг.

Высокие требования, предъявляемые к организации строительного процесса, к качеству используемых материалов и выполнению работ, позволяют ЖИФ «Ключ» находиться в числе фаворитов рынка и регулярно становиться призером конкурсов, проводимых СРО «Союз строительных компаний Сибири и Урала». Не стал исключением и прошлый год. За выполнение требований, предъявляемых к членству в СРО, ЖИФ «Ключ» получил «Золотой сертификат соответствия».

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