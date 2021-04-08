В Магнитогорске сдали в эксплуатацию многоквартирный дом для сотрудников ММК

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 16.07.2025. В Магнитогорске ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для работников Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщает пресс-служба предприятия.Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» строит дома для магнитогорцев вот уже тридцать лет. Проект жилого комплекса «Ключевой», состоящий из трех очередей и включающий в себя одиннадцать домов на 440 квартир, был разработан в 2021 году. С 2023 по 2024 год были сданы восемь домов на 272 квартиры. В этом году в канун Дня металлурга первых жильцов принял дом № 9.«В этом доме мы применили новую планировку. Площадь однокомнатной квартиры варьируется от тридцати пяти до шестидесяти квадратных метров, двухкомнатной — девяносто квадратных метров. Потолки выше, чем в предыдущих домах на двадцать сантиметров. Большие окна, гардеробные, кухни, туалеты. Возле домов — благоустроенные просторные парковки, то есть будет, где разместить машины. Прежде чем приступить к проектированию, мы мониторили рынок, разговаривали с риэлторами, чтобы понять требования людей к жилью. В наших домах представлены квартиры разных планировок, чтобы можно было выбрать, исходя из потребностей», — отметил директор ЖИФ «Ключ» Владимир Харченко.По традиции, сдача жилья проходит накануне профессионального праздника металлургов. Поздравить обладателей долгожданных квадратных метров приходят первые лица города.«Собственная квартира — это основа. Человеку нужна хорошая работа и комфортное жилье. Приятно, что ММК как социально ориентированная компания предоставляет своим работникам возможность приобрести такое комфортное жилье на льготных условиях», — отметил глава администрации Магнитогорска Сергей Бердников.Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено семье Мурзиковых. Под бурные овации новоселы вместе с почетными гостями отправились в свою новую квартиру. Глава семьи Михаил Мурзиков трудится на ММК с 2019 года, в настоящее время — аппаратчиком электролиза газозащитной станции. ММК оплачивает половину процентов по ипотеке.Глава города подарил младшему члену семьи Мурзиковых детский надувной бассейн, а руководитель профсоюза Группы ПАО «ММК» Борис Семенов вручил новоселам сертификат на покупку техники для новой квартиры и корзину с фруктами.Строительство жилого комплекса «Ключевой» продолжается. Следующий дом будет готов к декабрю текущего года, второй — к 1 июня 2026 года.