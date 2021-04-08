УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:39

В Магнитогорске сдали в эксплуатацию многоквартирный дом для сотрудников ММК

УрБК, Магнитогорск, 16.07.2025. В Магнитогорске ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для работников Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщает пресс-служба предприятия.

В Магнитогорске сдали в эксплуатацию многоквартирный дом для сотрудников ММК
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» строит дома для магнитогорцев вот уже тридцать лет. Проект жилого комплекса «Ключевой», состоящий из трех очередей и включающий в себя одиннадцать домов на 440 квартир, был разработан в 2021 году. С 2023 по 2024 год были сданы восемь домов на 272 квартиры. В этом году в канун Дня металлурга первых жильцов принял дом № 9.

«В этом доме мы применили новую планировку. Площадь однокомнатной квартиры варьируется от тридцати пяти до шестидесяти квадратных метров, двухкомнатной — девяносто квадратных метров. Потолки выше, чем в предыдущих домах на двадцать сантиметров. Большие окна, гардеробные, кухни, туалеты. Возле домов — благоустроенные просторные парковки, то есть будет, где разместить машины. Прежде чем приступить к проектированию, мы мониторили рынок, разговаривали с риэлторами, чтобы понять требования людей к жилью. В наших домах представлены квартиры разных планировок, чтобы можно было выбрать, исходя из потребностей», — отметил директор ЖИФ «Ключ» Владимир Харченко.

По традиции, сдача жилья проходит накануне профессионального праздника металлургов. Поздравить обладателей долгожданных квадратных метров приходят первые лица города.

«Собственная квартира — это основа. Человеку нужна хорошая работа и комфортное жилье. Приятно, что ММК как социально ориентированная компания предоставляет своим работникам возможность приобрести такое комфортное жилье на льготных условиях», — отметил глава администрации Магнитогорска Сергей Бердников.

Почетное право перерезать красную ленточку было предоставлено семье Мурзиковых. Под бурные овации новоселы вместе с почетными гостями отправились в свою новую квартиру. Глава семьи Михаил Мурзиков трудится на ММК с 2019 года, в настоящее время — аппаратчиком электролиза газозащитной станции. ММК оплачивает половину процентов по ипотеке.

Глава города подарил младшему члену семьи Мурзиковых детский надувной бассейн, а руководитель профсоюза Группы ПАО «ММК» Борис Семенов вручил новоселам сертификат на покупку техники для новой квартиры и корзину с фруктами.

Строительство жилого комплекса «Ключевой» продолжается. Следующий дом будет готов к декабрю текущего года, второй — к 1 июня 2026 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.04.2021 Созданный ММК жилищно-инвестиционный фонд получил награду Союза строительных компаний Урала и Сибири

УрБК, Магнитогорск, 08.04.2021. Жилищно-инвестиционный фонд (ЖИФ) «Ключ», созданный ПАО «ММК», награжден «Золотым ...

18.07.2019 ММК сдал в эксплуатацию новые дома для своих сотрудников

УрБК, Магнитогорск, 18.07.2019. В Магнитогорске состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию двух ...

13.07.2018 ММК улучшает жилищные условия работников предприятия

УрБК, Магнитогорск, 13.07.2018. В Магнитогорске в строящемся жилом комплексе «Ключ» состоялась торжественная сдача ...

22.11.2012 В этом году в Екатеринбурге построят более 1 млн кв. метров жилья

Ввод жилья в Екатеринбурге в 2012 году превысит 1 миллион квадратных метров. Таким образом, на протяжении уже многих ...

10.01.2012 По итогам 2011 года в Екатеринбурге введено 1,05 млн. квадратных метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2012. Общая площадь жилого фонда Екатеринбурга по итогам 2011 года увеличилась на 1,05 млн. ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (367)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18