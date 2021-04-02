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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендеры на закладку фундамента при строительстве жилых зданий в квартале № 12

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга в рамках проекта комплексного освоения территории, объявило тендеры на закладку фундамента при строительстве жилых зданий в квартале № 12.

Предмет тендеров — право заключения договора подряда на выполнение подготовительных работ, устройство котлована и погружение свай и монолитный каркас ниже отметки 0.000 при возведении многоэтажных жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения Блоков 12.2, 12.3 и 12.4 в Квартале № 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга с комплексной поставкой материалов.

Извещение размещено на сайте ГК «КОРТРОС» в разделе тендеры, а также на электронной торговой площадке В2В-center под № 2624106, № 2624112, № 2624115.

Дата и время окончания приема заявок: 20 апреля 2021 года в 10.00 местного времени.

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