В Екатеринбурге готовятся к голосованию по выбору дизайн-проектов благоустройства парков в Солнечном и Академическом районах

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. С 26 апреля по 30 мая в Екатеринбурге состоится голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства парков в Солнечном и Академическом районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Голосование состоится на единой общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды.
Напомним, что в конце января в Екатеринбурге подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории для первоочередного благоустройства в 2022 году. Первые два места в голосовании заняли общественная территория «Солнечные аллеи» в Солнечном (68 тыс. 926 голосов) и парк «Преображенский» в Академическом (68 тыс. 753 голоса). Оба объекта будут включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2022 год.
«Благодаря единой общероссийской платформе горожане смогут определиться с тем, как именно будут выглядеть территории после благоустройства, и выбрать лучший, по их мнению, проект (дизайн-проект, концепцию)», — говорится в сообщении.
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной ...15.01.2021 В Екатеринбурге утвердили дизайн-проекты благоустройства территорий, вынесенных на рейтинговое голосование
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Муниципальная общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства территорий ...27.11.2020 Более 13 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в голосовании по выбору территории для благоустройства в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Екатеринбурге продолжается опрос жителей по отбору общественной территории, ...09.10.2020 В Екатеринбурге пройдет голосование по выбору территорий для благоустройства на 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2020. В администрации Екатеринбурга ведется подготовка списка для рейтингового голосования по ...19.03.2018 В Екатеринбурге на выборах проектов благоустройства победила реконструкция набережной Исети
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2018. Проект благоустройства набережной Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО набрал наибольшее ...