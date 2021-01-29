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В Екатеринбурге готовятся к голосованию по выбору дизайн-проектов благоустройства парков в Солнечном и Академическом районах

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. С 26 апреля по 30 мая в Екатеринбурге состоится голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства парков в Солнечном и Академическом районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Голосование состоится на единой общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды.

Напомним, что в конце января в Екатеринбурге подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной территории для первоочередного благоустройства в 2022 году. Первые два места в голосовании заняли общественная территория «Солнечные аллеи» в Солнечном (68 тыс. 926 голосов) и парк «Преображенский» в Академическом (68 тыс. 753 голоса). Оба объекта будут включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2022 год.

«Благодаря единой общероссийской платформе горожане смогут определиться с тем, как именно будут выглядеть территории после благоустройства, и выбрать лучший, по их мнению, проект (дизайн-проект, концепцию)», — говорится в сообщении.

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