Свердловские пайщики в прошлом году оформили займы в КПК на 1,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Свердловские пайщики в прошлом году оформили займы в кредитно-потребительских кооперативах (КПК) на 1,9 млрд руб., что на 14% больше уровня предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В 2020 году пайщики обращались в КПК за займами реже, чем в 2019 году. Но при этом их сумма выросла. Физлица в среднем занимали в кооперативах 266 тыс. руб. Это на 50 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году.



«У займов в КПК есть свои плюсы: заемщику не нужно собирать справки о доходах, привлекать поручителей, в КПК легче договориться о реструктуризации. Однако есть и минусы: проценты по займам в кооперативе обычно выше, чем по банковским кредитам. Важно понимать, что займы в КПК выдают только своим членам. Прежде чем воспользоваться услугами КПК, человеку или организации необходимо стать его пайщиком», — заявила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй.



На начало апреля 2021 года в Свердловской области зарегистрированы 52 КПК, в которых состоит 7,7 тыс. пайщиков.



Ранее стало известно, что на Среднем Урале расследуют 13 уголовных дел по факту хищения средств пайщиков кредитно-потребительских кооперативов. Общая сумма финансовых требований по ним оценивается в 2 млрд руб.



«Следственные действия ведутся в отношении кредитно-потребительских кооперативов «Первый», «Первый Уральский», «Первый Северный», «Содействие», «Департамент финансов», «Золотой век», «Фабрика продуктов», «Деловые инвестиции», «Финансовые активы», «Семейная копилка», «Капитал С», «Городской», — рассказывал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области — начальник Следственной части, полковник юстиции Максим Чаплыгин.



Уполномоченный по правам человека на Среднем Урале Татьяна Мерзлякова отмечала, что жертвами КПК могли стать около 35 тыс. жителей региона.