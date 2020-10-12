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Вчера, 16:33

35 тыс. свердловчан стали жертвами КПК

35 тыс. свердловчан стали жертвами КПК В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с обманутыми пайщиками кредитно-потребительских кооперативов (КПК) на территории Свердловской области. В ходе мероприятия была озвучена информация, что жертвами недобросовестных КПК стали около 35 тыс. жителей региона.

«Мы подсчитали число потерпевших. У нас получилось около 35 тыс. человек. Это свердловчане, которые предъявляют финансовые требования ко всем кредитно-потребительским кооперативам. Понятно, что далеко не все претензии в конечном итоге признают обоснованными», — заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области — начальник Следственной части, полковник юстиции Максим Чаплыгин добавил, что в настоящее время в производстве находятся 13 уголовных дел, связанных с обманутыми пайщиками в регионе. Общая сумма финансовых требований по ним оценивается в 2 млрд руб.

«Следственные действия ведутся в отношении кредитно-потребительских кооперативов «Первый», «Первый Уральский», «Первый Северный», «Содействие», «Департамент финансов», «Золотой век», «Фабрика продуктов», «Деловые инвестиции», «Финансовые активы», «Семейная копилка», «Капитал С», «Городской», — рассказал М. Чаплыгин.

По его словам, больше всего пострадавших насчитывается среди пайщиков КПК «Первый» (3,5 тыс. жителей Свердловской области) и «Содействие» (1,1 тыс. человек).

Производство по некоторым уголовным делам уже завершено. Так, совсем недавно суд вынес решение в отношении КПК «Актив». Пайщики этого кооператива не смогли вернуть свои деньги.

«В этот КПК вложили свои средства 26 тыс. человек. В среднем они инвестировали по 100 тыс. руб. В сумме кооперативу удалось привлечь 2,6 млрд руб. Решение суда нас очень сильно разочаровало. Из-за истечения срока давности преступления люди не смогли вернуть свои деньги. Сейчас мне очень тяжело встречаться с пайщиками и объяснять им, что происходит», — сообщила Т. Мерзлякова.

Максим Чаплыгин пояснил, что по делу кредитного кооператива «Актив» срок следствия составил 94 месяца.

«По сути, два обвиняемых знакомились с деталями уголовного дела более 2,5 года. За это время мы 12 раз выходили в суд с просьбой ограничить срок их ознакомления с делом. Суд согласился с нашими доводами только в конце 2018 года. 20 декабря уголовное дело было направлено в суд. Его общий объем составил 2 тыс. 830 томов плюс вещественные доказательства. Как уже было сказано, суд прекратил это уголовное дело в связи с истечением срока давности», — сказал М. Чаплыгин.

Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области также назвал и другие проблемы, с которыми сталкиваются следственные органы при расследовании таких преступлений.

«Ни у каждого КПК есть вся необходимая документация. Если кредитный кооператив сразу был нацелен на совершение преступления, то обвиняемые, как правило, не допускали к управлению КПК пайщиков, как того требует закон. Другая проблема — подтверждение внесения паев наличным способом. Дело в том, что многие пайщики достаточно преклонного возраста. У многих из них нет ни документов, ни сведений о том, что они вносили в КПК деньги», — заявил М. Чаплыгин.

Участники пресс-конференции отметили, что в 2020 году в РФ вступил в силу новый федеральный закон, который ужесточил требования к кредитно-финансовым кооперативам. В результате в регионах стали намного реже появляться новые КПК, которые работают по принципу финансовой пирамиды. Однако решить проблему недобросовестных кредитно-потребительских кооперативов, которые были созданы в предыдущие годы, пока не удается.

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