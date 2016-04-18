Zoom ограничивает доступ к сервису онлайн-конференций российскому госсектору

УрБК, Москва, 07.04.2021. Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма компании «РайтКонф» партнерам.
В документе от 31 марта «РайтКонф» — дистрибутор решений Zoom в России — сообщает, что американская компания отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.
Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил подлинность письма.
«Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», — добавил топ-менеджер. При этом он отметил, что работа по действующим контрактам продолжится.
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