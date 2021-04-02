Уральские таможенники пресекли попытку контрабанды в Армению стабилизатора танкового вооружения Минобороны РФ

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку пересылки в Армению 37 стабилизаторов частоты и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления стабилизатора танкового вооружения.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ), механизмы, используемые в работе танков, в Армению житель Челябинской области пытался отправить, воспользовавшись услугами транспортно-логистической компании.





Фотография предоставлена пресс-службой Уральского таможенного управления



Для этого гражданин предоставил поддельную доверенность на экспорт, а в целях сокрытия идентификационных номеров и придания стабилизаторам вида новых мужчина их перекрасил. Но попытка контрабанды была пресечена.



Как позже было установлено Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), стабилизаторы и реле, которые пересылал южноуралец, по информации завода-изготовителя, относятся к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и запрещены к свободной продаже.



«Отправляемые стабилизаторы являются продукцией военного назначения, вывоз за пределы государства которой осуществляется на основании лицензии, выдаваемой ФСВТС России. У отправителя разрешительных документов на экспорт не было. Более того, он признался в попытке контрабанды образов комплекта военной техники», — прокомментировал начальник Уральской оперативной таможни Игорь Пискунов.



За незаконное перемещение вооружения через границу РФ в отношении жителя Челябинской области возбуждено уголовное дело, уточняют в УТУ.