В Екатеринбурге подтвержден первый случай британского штамма COVID-19

В Екатеринбурге зарегистрирован первый случай заражения британским штаммом коронавирусной инфекции. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе.



Пациента с подтвержденным диагнозом доставили в горбольницу № 40.



Ранее стало известно, что Роспотребнадзор в целом по стране зарегистрировал 81 случай заражения британским штаммом COVID-19 и шесть — южноафриканским штаммом.