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Вчера, 17:54

Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в I квартале снизилась на 19%

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга за январь-март 2021 года оказался на 19% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Watcom Group.

Президент компании Роман Скороходов рассказал, что посещаемость екатеринбургских торговых центров постепенно восстанавливается из-за улучшения эпидемиологической обстановки и вакцинации.

Напомним, что в феврале 2021 года посещаемость торговых центров в Екатеринбурге снизилась на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

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