Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в I квартале снизилась на 19%

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга за январь-март 2021 года оказался на 19% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Watcom Group.
Президент компании Роман Скороходов рассказал, что посещаемость екатеринбургских торговых центров постепенно восстанавливается из-за улучшения эпидемиологической обстановки и вакцинации.
Напомним, что в феврале 2021 года посещаемость торговых центров в Екатеринбурге снизилась на 20% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в ...24.03.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в феврале снизилась на 20%
Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга ...24.03.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в феврале снизилась на 20%
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в ...08.02.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге за год снизилась на 20%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в ...13.01.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в декабре 2020 года снизилась на 26%
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в ...