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Вчера, 13:52

Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в феврале снизилась на 20%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга за февраль 2021 года оказался на 20% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали УрБК представители компании Watcom Group.

Аналитики отмечают, что в канун 8 Марта горожане стали чаще посещать торговые центры. За 7-9 недели 2021 года индекс вырос на 12,1% по сравнению с предыдущими неделями.

Президент компании Watcom Group Роман Скороходов пояснил, что посещаемость екатеринбургских торговых центров улучшилась из-за подготовки горожан к празднованию 8 Марта, а также за счет постепенного улучшения эпидемиологической обстановки.

За 10 неделю 2021 года (с 8 по 14 марта) Shopping Index снизился на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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