Более 600 уголовных дел по фактам мошенничества возбудили полицейские Екатеринбурга с начала 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Только за три месяца 2021 года полицейские возбудили 606 уголовных дел по фактам мошеннических действий в отношении жителей Екатеринбурга. Из них в 475 случаях мошенники похищали деньги бесконтактным способом, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



Полицейские Екатеринбурга, представители Уральского главного управления Банка России и коммерческих банков провели совещание, в ходе которого обсудили способы профилактики и предупреждения случаев мошенничества с использованием информационных технологий.



Как рассказал на мероприятии начальник отделения уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу Александр Черников, кражи с банковских счетов с использованием информационных технологий остаются одним из основных способов совершения преступлений.



По словам начальника Управления безопасности Уральского ГУ Банка России Сергея Бызова, в тех случаях, когда граждане сами предоставляют мошенникам данные банковских карт, вернуть похищенные средства практически невозможно.



В результате межведомственного взаимодействия сотрудникам городской полиции удалось выработать алгоритм действий по выявлению и раскрытию мошеннических преступлений с использованием информационных технологий, уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.