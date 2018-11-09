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Таможенный пост аэропорта Кольцово выявил более 200 нарушений при обработке почтовых отправлений

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Таможенный пост аэропорта Кольцово (почтовый) в 2020 году возбудил 215 дел об административных правонарушениях. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель начальника отдела организации административных расследований Уральского таможенного управления Денис Аистов.

«В основном это дела, связанные с несоблюдением действующих запретов и ограничений. Это статья 16.3 КоАП. Чаще всего предметами таких нарушений являются рыболовные сети с запрещенными характеристиками, средства негласного получения информации, лекарственные средства, относящиеся к категории психотропных и сильно действующих веществ, а также холодное оружие (как правило, кастеты). Кроме того, часто встречаются дела об административных правонарушениях, связанных с декларированием товаров», — отмечает Денис Аистов.

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