Таможенный пост аэропорта Кольцово выявил более 200 нарушений при обработке почтовых отправлений

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В 2020 году таможенные органы Урала возбудили 5 тыс. 995 дел об административных ...

Сотрудники Уральского таможенного управления за год выписали штрафы на общую сумму 350 млн рублей

На Кольцовской таможне фиксируют значительный рост числа международных почтовых отправлений с запрещенными препаратами

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. За 3 месяца 2014 года таможенными органами Уральского таможенного управления возбуждено ...

В I квартале 2014 года Уральским таможенным управлением возбуждена почти 1 тыс. дел об административных правонарушениях

Уральское таможенное управление: по фактам незаконного перемещения через таможенную границу РФ в 2011 году было возбуждено 360 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. По итогам работы Уральского таможенного управления в 2011 году возбуждено 4,81 тыс. дел ...