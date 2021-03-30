Жительница Екатеринбурга перевела 328 тыс. рублей мошенникам в расчете получить дивиденды от МММ

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Жительница Екатеринбурга перевела 328 тыс. руб. на счета неизвестных лиц, которые предложили ей выплату дивидендов за вклад в финансовую пирамиду МММ.
Как сообщает городское УМВД, с заявлением в полицию 75-летняя женщина обратилась 22 марта 2021 года.
«Женщина сообщила полицейским о телефонном звонке неизвестного мужчины, который сообщил ей о причитающейся крупной сумме денег. Речь шла об 1 млн руб., которые якобы должна была получить потерпевшая в качестве дивидендов за вклад в компанию Мавроди. Со слов звонившего, ее деньги никуда не исчезли и все эти годы крутились на счете, приумножая капитал вкладчицы», — говорится в сообщении.
Далее звонивший потребовал с женщины оплату за перевод дивидендов. Ей продиктовали, куда следует перечислить деньги. Пожилая женщина сняла все свои сбережения и через платежные терминалы по частям перевела деньги на указанные счета. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 328 тыс. руб.
По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
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